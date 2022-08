La 29 de ani, Monica Buleandră conduce o echipă de 17 colegi minunați, împreună cu șefa sa Anne Capodici. Credem că e de ajuns pentru un loc în topul nostru. Și îi vom urmări evoluția profesională cu mare atenție.

Capital: – Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Monica Buleandră: – “In-house executive search” – La fiecare 5 ani se schimbă top managementul de la CERN (Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară) și în trecut apelam la agenții de headhunting care să ne găsească cei mai potriviți candidați. Anul trecut am implementat strategia de “In-house executive search” și toate procesele de recrutare pentru top management au fost realizate exclusiv de echipa mea, fără niciun ajutor extern.

Toată echipa a avut parte de training de specialitate și mă bucur enorm să văd cum am reușit să evoluăm împreună și să avem rezultate excepționale. Noua directoare a Departamentului de IT și noul CEO al Fondului de pensii de la CERN au fost atrași să aplice pentru aceste job-uri deși ei nu căutau o nouă oportunitate la momentul în care i-am contactat. Acest proiect nu a adus doar economii impresionante la buget, ci și o evoluție a competențelor din echipă și o popularitate a eforturilor pe care le-am făcut.

Revoluția recrutării

C: – Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

M.B: – Am schimbat strategia de recrutare de la “post and pray” (publicat anunțuri și speranța că acei candidați potriviți vor aplica pentru job-urile noastre) la “direct sourcing” (abordarea pro-activă a candidaților pasivi și promovarea job-urilor noastre). Calitatea aplicațiilor primite a crescut considerabil și atmosfera în echipă a devenit mult mai focusată pe colaborare, creativitate și inovație.

C: – Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

M.B: – Graduate Programme Review (un proiect care o să revoluționeze recrutarea de studenți și absolvenți la CERN și care o să fie anunțat în Septembrie 2022), Attracting Diversity (în contextul “25 by 25“, la CERN ne dorim să continuăm să încurajăm diversitatea candidaților noștri și calitatea procesului de recrutare)

C: – Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

M.B: – Înainte de pandemie, toate interviurile finale la CERN se întâmplau “on site“ și necesitau o pregătire foarte detaliată având în vedere că aveam candidați care călătoreau din toată lumea la Geneva. De cum a început pandemia, ne-am adaptat imediat și am mutat toate interviurile în “online“ ca să ne asigurăm că putem să ne continuăm activitatea fără nicio problemă. Am investit în tool-uri performante, am instruit toată echipa, am creat material de suport atât pentru managerii noștri cât și pentru candidați și am cerut constant feedback.

Cel mai mult evoluăm atunci când ne dorim cu adevărat să învățăm de la beneficiarii serviciilor noastre și sunt mândră că la CERN pot conta constant pe sugestii de îmbunătățire și crearea de oportunități pentru colegii care vin cu idei creative, în special în momente de criză.

C: – Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

M.B: – Descoperă ceea ce îți place să faci cu adevărat și ai curaj să îți urmezi pasiunea! Perseverența face diferența între succes și noroc!

Îndrăznește să visezi măreț și axează-te pe nevoile reale la care tu poți contribui cu soluții!

Flexibilitatea va fi cuvântul de ordine

C: – Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Pandemia ne-a arătat deja cum recrutarea poate evolua peste noapte și se poate adapta la tool-uri de ultimă generație, dar ceea ce cred eu că o să facă diferența în următorii 10 ani, e autenticitatea, focus-ul pe nevoile reale dintr-o organizație și nu doar pe ceea ce este în “trend“. Cred că evoluția din zona tehnologică și de AI o să aibă o influență majoră în recrutare și ca specialiști HR trebuie să ne adaptăm la toate schimbările și să dăm dovadă de flexibilitate.

C: – Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

M.B: – Important e ceea ce alegi să faci cu ei, iar din punctul meu de vedere banii au valoare atunci când îi investești în dezvoltare de orice fel (personală, profesională etc.) și atunci când poți să ajuți și să creezi oportunități pentru ceilalți și pentru evoluția serviciilor dintr-o organizație.