Spuneți-ne câteva cuvinte despre ADN-ul newton.ro, respectiv acest incitant DSF. Cum ați ajuns la conceptul pe care îl oferiți clienților dvs: durabilitate, securitate și funcționalitate?

De 12 ani dezvoltăm și inovăm produse și servicii, menite să vină în sprijinul partenerilor și a clienților finali. Încă de la 21 de ani activez în această industrie, iar în tot acest timp ambiția și calitatea muncii au fost motoarele care m-au ghidat din punct de vedere profesional. În echipa Newton suntem animați de dorința de dezvoltare constantă și valorizăm munca bine făcută. Astfel, ghidați de scopul bine stabilit de a veni în întâmpinarea nevoilor clienților, am implementat acest concept de durabilitate, securitate și funcționalitate. Produsele și serviciile noastre au aceste caracteristici, pentru că în primul rând sunt principii importante în echipa noastră. Un exemplu îl reprezintă întregul modul Jackpot, ce este o componentă importantă în activitatea de gambling din România și reunește toate aceste trei proprietăți. Toate locațiile fizice de jocuri de noroc folosesc acest mecanism de retenție, astfel că este important pentru noi la Newton să asigurăm atât durabilitatea și securitatea. În completare, funcționalitatea este determinată de nu mai puțin de 11 variante de template-uri ce pot fi folosite de operator, acesta având flexibilitatea alegerii celei mai potrivite variante.

Vorbiți, în cadrul ofertelor dvs, și despre scalabilitate. Cum trebuie să înțeleagă clienții Newton acest lucru?

În calitate de lideri de piață, ne-am asumat provocarea de a asigura stabilitatea și fiabilitatea produselor noastre, care sunt folosite de operatori de top. Am pornit pe acest drum în urmă cu 3 ani, când am decis să rescriem întregul software folosind tehnologii utilizate de giganții din Silicon Valley. În luna iulie a acestui an am lansat acest sistem ce depășește așteptările noastre, din punct de vedere al performanței. În acest moment suntem încrezători și bucuroși să afirmăm că avem un sistem scalabil de nenumărate ori.

Câți bani se rulează azi în industria jocurilor de noroc? Care este profilul jucătorului român?

Nu există date statistice bine definite pe acest subiect, însă din informațiile pe care le dețin, deduse din cota de piață a Newton și extrapolând la nivel național, în retail sunt rulate aproximativ 2 miliarde de euro, iar în online este posibil să vorbim de încă pe atât.

Ne referim la sumele de bani puse în joc de către jucători, cei care vor să își încerce norocul la operatorii din România. Totodată, o mare parte din diferența între mizele plasate și câștigurile acordate merge către bugetul de stat, sub forma taxelor specifice.

Newton oferă software și hardware pentru zona de gambling oferind adevărate ecosisteme pentru operatorii de jocuri de noroc. Cum au evoluat aceste ecosisteme în ultimii zece ani?

Cu siguranță s-a putut observa o evoluție semnificativă în ultimii ani în piață, mai ales în privința industriei online. Totuși, din păcate există o diferență considerabilă din punct de vedere al performanțelor, între operatorii de online și cei din retail. Din fericire, Newton se adresează ambelor piețe, un următor pas pentru industrie este reprezentat de crearea, până la finalul anului, a unui ecosistem consolidat. Ne-am propus să lansăm un produs care să se adreseze ambelor componente ale business-ului, atât în piața online, cât și pentru cea de retail.

Care este diferența dintre piața noastră de jocuri de noroc și cea, să zicem, din celebrul Las Vegas?

Diferențele sunt mai mult decât semnificative. Dacă vorbim de Las Vegas ne referim la centrul mondial al gambling-ului. Las Vegas oferă cele mai evoluate posibilități de entertainment, având investiții majore în locații. Este de remarcat faptul că aceste investiții implică un cost major care se răsfrânge în procentajul de câștig, sau RTP așa cum este denumit în domeniu. Luând în considerare acestea, pot spune că în România șansele de câștig sunt mai bune decât în Las Vegas.

Prin softurile Newton se poate implementa acea responsabilitate socială de care vine vorba în cazul industriei de gambling?

În acțiunile pe care le desfășurăm avem în minte responsabilitatea socială, care credem că păstrează sectorul de gambling într-o zonă a jocului de recreere, de plăcere. În acest sens, un exemplu este aparatul Player Access Interface – o soluție inteligentă care permite înregistrarea rapidă a vizitatorilor în recepția sălii de joc. În plus față de acest mecanism din retail, există o serie întreagă de sisteme pe care le-am implementat în platforma online. Toate acestea merg în direcția unui comportament responsabil când vine vorba de industria jocurilor de noroc.

Ținând cont de rapiditate cu care viața de zi cu zi se mișcă spre zona digitală, unde vedeți industria de gambling peste 10 ani? Care va fi influența unor medii precum machine learning, realitatea augmentată, sau Metavers-ul?

Personal, nu cred foarte mult în Metavers, când vine vorba de industria de gambling. Am fost implicat în acest domeniu încă din anii 2000, iar în acea perioadă se prezicea eliminarea în totalitate a retail-ului, odată cu apariția jocurilor de noroc în mediul online. Cu toate acestea, în prezent ele coexistă armonios, sunt jucători care se bucură de retail și alții care se simt mai confortabil să acceseze zona online. Cred că vom asista la o reinventare și totodată la crearea unui nou profil de jucător care va fi interesat de acest univers. Există posibilitatea ca piața să se dezvolte în această nouă direcție, acest lucru fără să afecteze celelalte două componente ale industriei. Dacă discutăm de A.I. prin componenta sa de ML, aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Newton lucrează încă de anul trecut la un modul de ML – Machine Learning, ce va fi lansat până la finalul anului și va schimba dinamica relației client-operator, în timp ce va marca începutul unei noi etape în industrie.

