Dragoş Anastasiu susține că în viitorul apropiat ar trebui concediați până la 400 de mii de bugetari. În urma acestei declarații oficialii din PSD au luat foc.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a reacționat foarte dur și dorește să vadă pe ce se bazează această analiză.

„400.000 de unde? Eu cred că analiza este mult mai serioasă pentru că sistemul bugetar nu este unul de care să ne folosim când avem nevoie. Colegii din Opoziție se folosesc de persoane ca să nu spună ei anumite lucruri. E nevoie de o analiză serioasă. Când avem al treilea an cu creștere economică, noi spunem că nu avem bani? Tot ce s-a prevăzut pentru creșterile salariale și pensii este acoperit. Ar fi interesant să vedem pe ce se bazează această analiză, să vedem câți medici intră, câți pompieri sau câți profesori”, a declarat Marius Budăi la România TV.

De asemenea, Lia Olguța Vasilescu a avut deja o discuție cu Dragoș Anastasiu. Fostul ministru spune că acesta folosește aceleași studii ca PNL.

”Tocmai am avut o discutie telefonica, in direct, la Antena 3, cu dl. Dragos Anastasiu care sustine afirmatiile facute pana acum de Florian Cîțu si alti PNL-isti. Pe langa poezia ca nu mai sunt bani de pensii si salarii pe care o auzim de trei ani (si uite ca au fost), domnia sa spune ca va trebui sa se renunte la cota unica de impozitare si trebuie „sa fie dati afara” (am citat corect) 400000 de bugetari. Asta ca sa ne amintim de guvernarile de dreapta… Renuntarea la cota unica se impozitare inseamna taieri de salarii, ca sa ne intelegem! Si in 2010, cand CCR nu a acceptat taierea pensiilor, le-au scazut prin impozitare. Noi am eliminat aceste impozite. TOTI salariatii din Romania vor fi afectati de impozitul progresiv, nu doar bugetarii, daca nu intelegeti ce vine anul urmator cu o noua guvernare de dreapta! In ceea ce priveste cei 400000 de bugetari care dispar, ma intreb daca valul de concedieri nu ne va aduce iarasi in situatia din 2010 cand au plecat acasa 200000? Va intrebati de ce e un post de politie la trei comune? Pentru ca atunci au disparut din schema 10000 de politisti. Vin vremuri grele peste Romania!”, a scris Lia Olgu”a Vasilescu pe Facebook.

