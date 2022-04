Conceptul propriu, original, a stat la baza dezvoltării acestui proiect dedicat exclusiv universului de jocuri de tip online casino, de la sloturi la ruletă și blackjack. La momentul lansării Vlad Cazino, platformele de jocuri de noroc online din România se bazau în principal pe pariuri sportive. Iată așadar un „pariu” curajos al celor de la Kindred Group, care au anticipat creșterea interesului în mediul online pentru astfel de jocuri de cazino și bingo. Pariul a devenit rapid câștigător, după cum arată chiar datele financiare publicate în cele mai recente rapoarte ale grupului internațional care deține platforma Vlad Cazino.

Cazinoul online Vlad Cazino nu s-a bazat însă doar pe acest concept original cu care a abordat piața. Inedită a fost și strategia de dezvoltare din acești ani de prezență în sectorul românesc de jocuri de noroc online. Vlad Cazino s-a remarcat prin tehnologie de ultimă generație, o mare diversitate de jocuri și sistem avantajos de câștiguri – inclusiv jackpoturi. Chiar în trimestrul 1 al anului 2022 s-au oferit 2 astfel de mari premii cu valoare cumulată de 3 milioane RON. De la sloturi la jocuri de masă de cazino cu dealeri live, tot universul Vlad Cazino poate fi accesat în cele mai bune condiții chiar și de pe dispozitive mobile. Jocul este posibil atât în browser, în mod optimizat, cât și prin intermediul aplicației pentru smartphone-uri și tablete cu sistem de operare Android.

Vlad Cazino a atras atenția publicului inclusiv prin campaniile promoționale cu totul originale. A evitat să ofere mari premii convenționale și a căutat să surprindă mereu. Premiile alese au fost adesea invitații la și mai multă distracție, dincolo de mediul online. Printre marile premii câștigate de clienții Vlad Cazino putem aminti VladMobilul, lingouri de aur, motociclete Harley – Davidson, gadgeturi de top și chiar o rulotă de ultimă generație. În același context, Vlad Cazino tocmai a lansat o nouă campanie promoțională. Acum, se pot câștiga inclusiv automobile sport Mustang GT, câte unul oferit în lunile aprilie, mai și iunie 2022.

La partea de servicii, Vlad Cazino a căutat mereu să anticipeze dorințele clienților și și-a îmbunătățit permanent modul de lucru, pe baza feedback-ului jucătorilor. De curând, a fost introdusă o opțiune de retragere cash foarte rapid, în doar două ore. Nu întâmplător, intrat în al cincilea an de activitate, Vlad Cazino este cu siguranță un cazino online de succes, printre destinațiile favorite ale românilor atunci când vine vorba despre jocuri de noroc online și despre divertisment pe internet în general.

Inspirat din poveștile cu vampiri din Transilvania care fac celebră țara noastră la nivel mondial, brandul Vlad Cazino are o legătură profundă cu distracția modernă. Astfel, a fost firească asocierea cu lumea stand-up comedy, rezultând chiar conținut de calitate pentru cei ce apreciază acest gen de divertisment. Cătălin Bordea, unul dintre cei mai urmăriți actori de stand-up comedy, este și în prezent ambasador de brand al Vlad Cazino. În plus, cazinoul online s-a implicat ca sponsor la festivalul UNTOLD și la alte evenimente organizate în anii trecuți sub acest brand de top în sectorul de entertainment. Prin astfel de inițiative a fost conturată și mai puternic rețeta de succes a primului cazino online cu specific românesc.