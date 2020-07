12 iulie 2020. Este mare sărbătoare în Calendarul Ortodox. Ce sărbătorim astăzi

Înaintemergătoarea cea mai importantă icoană a comunității românești de la Muntele Athos, fiind una dintre puținele icoane nefăcute de mână omenească în toată lumea ortodoxă. Calendarul Ortodox cinstește Prodromiţa în ziua de 12 iulie.

Istoria acesteia începe în 1863, în timpul lucrărilor de construire ale Schitului Prodromu de la Muntele Athos. Ctitorii Nifon şi Nectarie căutau un iconar care să zugrăvească pe lemn o icoană a Maicii Domnului, impunând condiții stricte pentru cel care va fi angajat la executarea lucrării. Într-un final, aceștia l-au găsit pe iconarul Iordache Nicolau din Iași. Bătrânul se apucă de lucrare în anul 1863.

Iordache Nicolau a început lucrarea la Mănăstirea Bucium din Iași, care era pe atunci metoc al Schitului Prodromu. Conform tehnicii tradiționale de pictare a icoanelor, acesta a terminat de pictat veşmin­tele şi ce­lelalte părți ale icoanei și a lăsat pictarea sfintelor fețe către final.

Potrivit celor spuse chiar de către acesta, însă în mod inexplicabil sfintele feţe ale Fecioarei Maria şi Pruncului Iisus din brațele ei nu puteau fi zugrăvite, iar icoana a rămas neterminată.

Fiind pictor cu experiență, acesta s-a speriat și s-a înfuriat deoarece credea că şi-a uitat meseria. Bătrânul a acoperit icoana, a încuiat atelierul şi a lăsat lucrul pentru a doua zi.

În dimineața următoare a descoperit lucrarea terminată, conform documentului lăsat de pictor. Fiind speriat de cele întâmplate, Iordache Nicolauel a lăsat o mărturie scrisă cu propria mână, care se găsește la Schitul Prodromu.

„Eu, Iordache Nicolau, zugrav din târgul Iașilor, am zugrăvit această sfântă icoană a Maici Domnului cu însăși mâna mea, la care a venit o minune: după ce am isprăvit veșmintele, după meșteșugul zugrăvirii mele, m-am apucat să lucrez fețele Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos. Privind eu la chipuri, cu totul a ieșit din potrivă, pentru care foarte mult m-am mâhnit, socotind că mi-am uitat meșteșugul.

A doua zi, după ce m-am sculat, am făcut trei metanii înaintea Maicii Domnului, rugându-mă să-mi lumineze mintea, să pot isprăvi sfânta ei icoana. Când m-am dus să mă apuc de lucru, am aflat chipurile drese desăvârșit, precum se vede. Văzând această minune, n-am mai adaos a-mi pune condeiul, fără numai am dat lustrul cuviincios, deși o greșeală a fost aceasta că am dat lustru la o asemenea minune”, este scris în documentul datat 29 iunie 1863.

