În Calendarul ortodox se cinstește în ziua de 9 iulie Sfânta Icoană a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț, care este considerată cea mai veche și mai frumoasă icoană din România.

9 iulie 2020. Este mare sărbătoare în Calendarul Ortodox din România. Ce sărbătorim astăzi

Timp de peste 600 de ani, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a întărit credința creștin-ortodoxă a conducătorilor, monahilor și a credincioșilor din România. A fost dăruită de Împaratul bizantin Ioan al VIII-lea Paleologul domnitorului moldovean Alexandru cel Bun, în anul 1429.

Icoana din naosul bisericii o înfățișează pe Maica Domnului cu pruncul Iisus ținut pe brațul stâng, iar pe verso este pictat Sf. Gheorghe, fiind ostaș cu capul descoperit, stând pe scaun cu balaurul sub picioare. În mana dreapta are sulița, iar în cea stânga sabia. Aceasta icoană este cunoscută și sub numele de Lidianca pentru că ar fi o copie după o icoană a Maicii Domnului din Lida și pentru că are chipul Sf. Gheorghe, originar din Lida.

În anul 1821, icoana Maicii Domnului a fost scoasă din Mănăstirea Neamț și dusă într-o poiană tainică, de pe Muntele Rusu, în locul în care se află astăzi Schitul Icoana Veche. Aici, icoana a fost îngropată, împreună cu alte obiecte valoroase, din cauza turcilor care îi urmăreau pe eteriști.

Astăzi, icoana Maicii Domnului se află în biserica cea mare a Mănăstirii Neamț, închinată Înalțării Domnului, fiind cinstită drept făcătoare de minuni.

Pictura este protejată cu o îmbracaminte metalica, ornamentată cu pietre prețioase între anii 1844-1845, în timpul staretului Neonil (+1853).