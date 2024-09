10 orașe de vizitat în Olanda

Un sfert din țară se află sub nivelul mării, cea mai mare parte a fost recuperată din mare și lacuri. Aceste zone joase sunt numite poldere, aflate adesea sub nivelul 0, câștigate de sub apele mării, prin lucrări complexe de îndiguire, desecare, nivelare, desalinizarea solului și drenare continuă

Știința din spatele modului în care Olanda reușește să împiedice apa din poldere folosind diguri, canale și stații de pompare, este fascinantă. Țările de Jos sunt o țară perfectă pentru a fi explorată cu bicicleta. De fapt, se spune că țara are mai multe biciclete decât oameni.

Multe orașe din Țările de Jos au un trecut istoric care datează din epoca medievală și romană, cu o arhitectură veche de secole, bine conservată sub forma unor impresionante castele, biserici și clădiri universitare. Există câteva minuni arhitecturale în Țările de Jos, cum ar fi Naarden, Podul Erasmus sau Muzeul Central din Utrecht, potrivit Travel2next.

La fel ca în cazul multor alte țări europene, turismul reprezintă o industrie semnificativă în Țările de Jos. Iată care sunt orașele cele mai vizitate și pe care nu ar trebui să le ratați dacă ajungeți în Olanda.

1- Amsterdam

Amsterdam se află în fruntea listei celor mai mari orașe din Țările de Jos.

Amsterdam este capitala Olandei și unul dintre cele mai populare orașe turistice din Europa, cu canale pitorești și o arhitectură uluitoare, muzee, atracții culturale și cafenele.

Puteți petrece câteva zile sau vă puteți relaxa multe săptămâni bucurându-vă de viața de noapte din Amsterdam, cafenelele și muzeele interesante sau vă puteți plimba de-a lungul canalelor.

Vă puteți plimba prin fermecătorul cartier Jordaan, mărginit de galerii de artă, cafenele și muzicieni stradali.

Muzeul Van Gogh vă va încânta cu siguranță, deoarece găzduiește cea mai mare colecție de lucrări ale cunoscutului pictor.

Eliberează-te și bucură-te de viața de noapte din Amsterdam petrecând o seară la Leidseplein și Rembrandtplein.

2- Haga

Numit și Den Haag, Haga este sediul guvernului olandez și reședința familiei regale olandeze.

Nu vă lăsați păcăliți de acest oraș liniștit, dar fermecător, unul dintre cele mai mari orașe ale țării. Haga are o atmosferă cosmopolită unică.

În timp ce marile conace, canalele și parcurile vă amintesc că vă aflați încă în Țările de Jos, zona centrală în care se află birourile, ambasadele și clădirile guvernamentale oferă un sentiment de relaxare.

Orașul are mai multe clădiri interesante, monumente și muzeele Mauritshuis și Escher, Binnenhof, Panorama Mesdag.

Emblematicul Palat al Păcii și multe instituții ale Națiunilor Unite oferă tururi și oferă o vizită interesantă.

Cumpărați artizanat și suveniruri în faimosul cartier comercial Haagsche Bluf și bucurați-vă de atmosfera plină de viață a centrului comercial al orașului.

3- Rotterdam

Dacă ați auzit de alt oraș din Țările de Jos, în afară de Amsterdam, acesta trebuie să fi fost Rotterdam.

Invazia germană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial a făcut ca multe dintre clădirile istorice din Rotterdam să fie distruse.

Orașul a fost reconstruit, iar Rotterdam are acum una dintre cele mai futuriste și inovatoare arhitecturi din Europa de Vest.

Orașul are multe atracții, precum Euromast, Podul Erasmus, Muzeul Boijmans Van Beuningen și Grădina Zoologică Rotterdam.

Dacă vă plac festivalurile, celebrul Festival de Film de la Rotterdam are loc în februarie, iar Festivalul de Jazz din Marea Nordului în iulie.

4- Utrecht

Utrecht este unul dintre cele mai vechi orașe universitare din Țările de Jos, cunoscut pentru canalele frumoase și arhitectura impresionantă.

Principalul reper al orașului este Dom Tower, un turn gotic de 112 metri înălțime, de unde veți avea o vedere panoramică asupra orașului.

Muzeul Centraal, Museum Catharijneconvent și Grădina Botanică din Utrecht sunt atracții populare.

Dacă vă plac trenurile, trebuie să vizitați Muzeul Căilor Ferate, dedicat istoriei căilor ferate din Țările de Jos, cu multe exponate, afișaje interactive și o colecție de trenuri vechi.

5- Eindhoven

Eindhoven este capitala designului, găzduind faimoasa firmă de electricitate Philips și multe studiouri de design și centre de artă.

Dacă sunteți interesat de activitățile legate de natură, regiunea din jurul orașului găzduiește zone naturale încântătoare, cum ar fi Strabrechtse Heide, care oferă oportunități excelente pentru drumeții și ciclism.

Vizitați celebrul festival anual de lumini, GLOW, care prezintă instalații inovatoare de lumină și proiecții în tot orașul.

6- Maastricht

Maastricht este unul dintre cele mai îndepărtate orașe de Amsterdam, în partea de sud a Țărilor de Jos.

Orașul este foarte aproape de granița cu Belgia și Germania.

Puteți vedea influențele ambelor țări asupra tuturor lucrurilor din oraș – de la arhitectura sa medievală, la tradițiile locale și bucătăria locală.

Printre siturile orașului se numără faimosul centru istoric și clădiri istorice precum Baâsilica Sfântul Servatiu.

Plimbați-vă pe străzile înguste mărginite de numeroase restaurante și cafenele care servesc preparate tradiționale olandeze, belgiene și germane.

Plăcinta Limburgse vlaai este un produs tradițional foarte apreciat.

7- Leiden

Dacă doriți să explorați altceva, trebuie să vizitați fermecătorul și istoricul oraș Leiden.

Leiden găzduiește cea mai veche universitate din Țările de Jos, Universitatea din Leiden.

8- Haarlem

Haarlem este un oraș fermecător și prin excelență din vestul Țărilor de Jos, aproape de Amsterdam.

Cunoscut pentru frumoasa arhitectură medievală, reperele istorice și moștenirea artistică, semnificația orașului în istoria olandeză este vizibilă în clădirile sale din secolul al XVII-lea, cum ar fi Grote Kerk (Biserica Mare), Primăria, Muzeul Frans Hals și Muzeul Teyler, cel mai vechi muzeu din Țările de Jos.

Haarlem este cunoscut și pentru faimosul său festival Haarlem Jazz & More și parada anuală a florilor, care atrage mii de vizitatori.

Orașul este popular pentru apropierea de plaje.

9- Volendam

Volendam este un sat pitoresc de pescari, situat lângă Amsterdam.

Satul este cunoscut pentru arhitectura tipic olandeză, costumele tradiționale, casele colorate din lemn și portul pitoresc și oferă o evadare din viața tumultoasă a orașului.

Dacă aveți timp, vizitați Muzeul Volendams, care prezintă moștenirea culturală și istorică a satului, și Art Hotel Spaander, care găzduiește o colecție impresionantă de opere de artă.

De asemenea, puteți face tururi cu barca la Lacul Markermeer din apropiere sau puteți explora peisajul din jurul satului pentru a petrece mai mult timp în mijlocul naturii.

10- Middleburg

Middelburg este un oraș de coastă, din secolul al VIII-lea, situat pe o peninsulă în apropierea graniței cu Belgia.

Apropierea orașului de Marea Nordului a făcut din acesta o locație ideală pentru înființarea unui port comercial al Companiei Olandeze a Indiilor de Est (VOC).

Datorită poziției sale geografice avantajoase, Middleburg a jucat un rol important în Epoca de Aur, în anii 1600.

Middleburg are multe muzee și galerii, cum ar fi Muzeul Zeeuws, care prezintă expoziții despre istoria culturală a regiunii.

Dacă sunteți interesat de istoria medievală, primăria în stil gotic, Turnul medieval al Abației și impozanta biserică Sf. Ioan, în stil gotic, merită explorate.