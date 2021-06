Este vorba despre campania Jackpot de €1.000.000 la EURO 2020, prin intermediul căreia, la capătul fiecărei partide de la EURO, cei mai norocoși 10 clienți vor primi premii de 7.500 – 50.000 RON. Totalul premiilor puse la bătaie de Unibet se ridică la 5 milioane de RON, adică peste 1 milion de euro. Aceste câștiguri sunt oferite suplimentar celor de pe biletele cu pronosticuri corecte și nu presupun un cost efectiv pentru participarea la campanie, dincolo de suma pariată în mod direct.

Mai exact, clienții Unibet – noi sau existenți – care vor să aibă șanse pentru premiile puse în joc trebuie doar să opteze pentru participare în contul de pe platforma de pariuri online și să parieze cel puțin 25 RON pe orice meci de la EURO 2020, începând cu data de 7 iunie 2021. Pentru fiecare 25 RON pariați pe duelurile de la EURO este generat automat un tichet pentru extragerea cu premii asociată respectivului meci. Când este plasat un pariu multiplu, se acordă câte un tichet pentru fiecare meci inclus pe cuponul de pariere.

Mai mult decât atât, fiecare tichet obținut participă la două extrageri. Un parior care joacă 25 RON pe oricare din meciurile de la EURO 2020 primește două tichete: unul pentru extragerea cu premii a acelui meci și unul pentru Marea Extragerea de la finala Campionatului European. Dacă un client Unibet alege să plaseze un pariu multiplu cu 3 meciuri și miza de minim 25 RON, va beneficia în total de 4 tichete: 1 pentru fiecare meci de pe cuponul de pariere (3 în total) plus 1 pentru tragerea la sorți finală.

Vestea și mai bună este că se pot acumula oricât de multe tichete pentru participarea la tragerea la sorți ce va desemna 10 câștigători care vor împărți Jackpotul consistent de 500.000 RON. Pentru campanie, sunt eligibile atât pariurile pre-meci, cât și cele live, fără restricții de cote.

Fondul de premiere garantat este de 5 milioane RON, sumă împărțită în tranșe, pentru fiecare partidă programată la EURO 2020. Astfel, la fiecare extragere de la fiecare meci de la EURO 2020 vor fi desemnați 10 câștigători, după cum urmează: Meciurile din grupe: 75.000 RON per meci / 7.500 RON per câștigător; Optimi de finală: 75.000 RON per meci / 7.500 RON per câștigător; Sferturi de finală: 150.000 RON per meci / 15.000 RON per câștigător; Semi-finale: 300.000 RON per meci / 30.000 RON per câștigător; Finală: 500.000 RON per meci / 50.000 RON per câștigător.

Oferta de pariuri Unibet EURO 2020 este impresionantă

Unibet propune o mare varietate de opțiuni de pariere pentru fiecare meci de la Campionatul European – în jur de 500 de variante / partidă, excelent cotate! În plus, sunt disponibile și pariuri antepost, pe Câștigătoarea trofeului, Cel mai bun marcator, Cel mai bun jucător al turneului, Cel mai bun tânăr jucător al turneului, Top pase decisive. Piețele de pariuri live vor fi, și ele, deschise pe toată durata meciurilor.

În acest moment, principalele favorite ale turneului final sunt Franța (cotă 5.60), Anglia (cotă 6.75), Belgia (cotă 8.00), Portugalia (cotă 8.50) și Italia (cotă 9.00).

Euro 2020 debutează vineri, 11 iunie, cu partida dintre Turcia și Italia, ce va avea loc pe Stadio Olimpico din Roma, cu începere de la ora 22:00.