SIAB 2018: Slalom printre vedetele pe roți

Bucureşti nu este nici Paris, nici Frankfurt şi nici Geneva. Spre deosebire de aceste oraşe europene în care se desfăşoară cele mai importante expoziţii auto de pe „bătrânul continent”, capitala României nu a mai avut de-a face cu un salon international auto vreme de 11 ani. Lipsa unor spaţii moderne de expunere, reculul important al pieţei de maşini noi din anii de după criza din 2007-2008 şi cheltuielile majore implicate de un astfel de eveniment, au privat pasionaţii români de maşini de un spectacol la standarde internaţionale. Ei bine, în 2018, Salonul Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB) a revenit şi, în ciuda absenţei unor mărci importante, a surprins plăcut prin cele 19 premiere naţionale, trei europene şi trei concepte. Niciodată în istoria pieţei auto româneşti nu au fost prezente la o expoziţie auto atât de multe noutăţi.

Dincolo de preferinţele fiecăruia în materie de design, performanţe sau echipamente, câteva modele s-au evidenţiat prin detalii concrete. De exemplu, cel mai scump exponat prezentat la SIAB 2018 a fost Rolls-Royce Phantom. Cu un preţ de bază, fără taxe, de circa 370.000 de euro, elegantul vehicul are în dotare un propulsor V12 twin-turbo de 6.75 litri care dezvoltă 571 CP şi 900 Nm. Pe lângă uzina de forţă care animă acest veritabil apartament de lux pe roti, tehnologia mai mult sau mai puţin vizibilă, confortul şi detaliile interioare şi exterioare sunt de-a dreptul uimitoare. Conform oficialilor companiei, noul Phantom este cel mai avansat Rolls-Royce din punct de vedere tehnologic construit vreodată.

Dacă Rolls-Royce Phantom a fost cel mai scump, tot un model german prezent la SIAB 2018 s-a putut mândri cu titulatura de „cel mai nou”. Asta pentru că a ajuns în faţa publicului din România la doar câteva ore după prezentarea sa, în premieră mondială, în China, cea mai mare piaţă din lume pentru acest model. Noul Volkswagen Touareg, căci depre acest vehicul este vorba, este foarte iubit şi de români, iar acest „detaliu” este certificat de poziţia României în clasamentul vânzărilor europene. Greu de crezut pentru mulţi, ţara noastră este a treia piaţă europeană pentru Touareg. „Suntem onoraţi că am putut dezvălui publicului din România noul Touareg, ţara noastră fiind a treia piaţă la nivel european în ceea ce priveşte vânzările acestui model. Printr-o acţiune de «pre-sale», acest model a putut fi comandat la SIAB cu o configuraţie începând de la 42.990 euro.

O altă maşină prezentată la Romexpo care a ascuns un detaliu important este BMW i8 Garage Italia. Cu un preţ cu TVA de 186.933 de euro, vehiculul aflat în standul Automobile Bavaria face parte din ediţia specială Garage Italia CrossFade Edition care a fost asamblată în doar 10 exemplare. Fiind disponibilă pentru comercializare, maşina poate transforma un român într-unul dintre cei doar zece proprietari ai acestei ediţii speciale din întreaga lume.

Pentru prima data în România

Pe lângă spectaculoasele modele menţionate mai sus, la ediţia din acest an a SIAB au fost prezente alte câteva vehicule pe care nu le-aţi putut vedea niciodată pe şoselele de la noi. Astfel, cele mai multe premiere au fost prezente la standul Ford unde vizitatorii au putut vedea noul Mustang face-lift, Fiesta Active, Fiesta ST, Edge, Transit Custom şi spectaculosul GT. Volvo a dezvăluit V60, model abia lansat la Geneva, şi câştigătorul competiţiei europene Car of the Year, XC40. Suzuki şi-a arătat latura sportivă cu noul Swift Sport, Honda a marcat evenimentul cu NSX şi Civic Type R, iar Mazda a reuşit, în ultima clipă, să aducă la stand 6 Combi. O adevărată ofensivă de noutăţi a fost declanşată de BMW, bavarezii aducând în România noile X2 şi X4, dar şi „cel mai rapid model de serie al mărcii”, M5. Importatorul Porsche Romania a avut cele mai spectaculoase standuri şi, pe lângă noul Volkswagen Touareg, a dezvăluit românilor, Fabia Combi, Porsche 911 GT3, Lamborghini Aventador S Roadster, Audi A6 şi Bentley Bentayga.

Alături de aceste noutăţi pentru piaţa din România, la SIAB au putut fi descoperite şi trei concepte: Audi e-tron, Volkswagen Golf GTE şi Volkswagen ID Buzz.

Acest articol a fost publicat în numărul 13 al revistei Capital, diponibil la chioşcuri în săptămâna 2-8 aprilie 2018