Românii renunță de bunăvoie la bani și carieră

Alexandru este programator la o companie foarte cunoscută cu sediul într-unul din blocurile de birouri din Pipera. Până anul trecut, pornea pe la 7.30 din faţa casei situată într-unul din cartierele noi de la marginea opusă a Bucureştiului, traversa tot oraşul şi pe la nouă ajungea la birou. De unde pleca în general la şase seara, iar drumul de întoarcere îi lua rareori sub o oră şi jumătate.

„Am făcut un calcul simplu şi mi-am dat seama că petreceam în trafic 14-15 ore pe săptămână, cam 60 de ore pe lună şi în jur de 650 de ore pe an dacă scădem concediul şi sărbătorile legale. Adică aproape o lună pe an ca să merg la muncă. Mi s-a părut mult prea mult, mai ales că am doi copii mici la care ajungeam seara extenuat, şi am căutat o soluţie“, povesteşte el.

După lungi discuţii cu şefii, aceştia au acceptat ca Alexandru să lucreze de acasă şi să-l mai vadă la birou doar la şedinţele lunare de bilanţ sau în ocazii speciale, cum ar fi implementarea unor proiecte foarte importante. În schimb, tânărul a acceptat o reducere cu 15% a salariului. „Nu prea simt reducerea de venituri, căci e practic vorba de banii pe care îi dădeam pe benzină şi pe mâncarea de la cantină. Însă timpul liber pe care l-am câştigat şi confortul de a nu mă mai consuma în traficul din Capitală sunt nepreţuite“, spune el.

Mai simplu, mai fericit

Alţii, ca Dorina, au mers şi mai departe. Femeia de 45 de ani a fost timp de 15 ani manager financiar la o importantă firmă cu acţionari străini din Capitală. „Asta a însemnat că am stat la birou în fiecare zi cel puţin 12 ore, că îmi luam masa de prânz deasupra tastaturii, că am lucrat de multe ori şi în weekend sau de sărbători pentru a termina ce aveam de făcut şi că mi-am putut lua maxim două săptămâni de concediu pe an. Până la un moment dat, când mi-am dat seama că în ritmul acesta voi ajunge la spital sau chiar mai rău“, povesteşte ea.

Acum câteva luni, Dorina şi-a dat demisia şi, după ce a stat două luni acasă pentru a-şi reveni fizic şi psihic, s-a angajat pe un post de referent într-o instituţie de stat. „Câştig de trei ori mai puţin, dar stau la birou opt ore şi jumătate cu tot cu pauza de masă, iar stresul e aproape inexistent, iar volumul de muncă e ridicol comparativ cu ceea ce făceam în partea cealaltă. Aici am timp să discut cu colegii, să vorbesc la telefon cu soţul meu şi chiar să îmi verific contul de Facebook. Cred că e cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată“, consideră ea.

Înapoi la origini

Există, însă, şi situaţii ca cea a lui Adrian. Bărbatul are 38 de ani şi până acum cinci ani lucra pe o poziţie destul de importantă într-o firmă de construcţii din Cluj.

„Stăteam toată ziua la birou sau în maşină, redactam documente, trimiteam oferte, negociam cu clienţii, semnam contracte, depuneam cereri la autorităţi, făceam presiuni pe rău-platnici şi aşa mai departe. Asta de dimineaţa de la opt până seara tot pe la opt. Și de multe ori şi sâmbăta. Până când mi-am dat seama că nu se mai putea. Nu mă mai înţelegeam cu soţia şi ajunsesem în pragul divorţului, analizele mi-au ieşit prost şi aveam hipertensiune“, îşi aminteşte el.

A fost momentul în care Adrian şi jumătatea lui, Ioana, au luat decizia să-şi schimbe radical viaţa. Și-au dat amândoi demisia, şi-au vândut apartamentul şi au cumpărat o casă în satul natal al soţiei, la 30 de kilometri de Cluj.

„Aici sunt şi socrii, care ne ajută cu cei doi copii şi care au vaci şi porci, deci avem asigurate laptele, brânza şi carnea. Ioana se ocupă de gospodăria noastră, unde creştem găini şi cultivăm tot soiul de legume şi fructe, de la ceapă la andive şi de la căpşuni la mere. Eu mi-am înfiinţat o mică firmă de consultanţă şi lucrez de acasă pentru clienţi care se află uneori la mii de kilometri distanţă. Nu câştig cine ştie ce comparativ cu salariul pe care îl aveam înainte, dar pentru noul nostru stil de viaţă este mai mult decât suficient“, dezvăluie bărbatul.

Adrian recunoaşte că nu ştie încă ce se va întâmpla când cei doi copii vor creşte şi va trebui să meargă la şcoală. „În sat nu prea sunt condiţii şi nici profesori prea buni. Însă şi naveta până la Cluj nu e chiar uşoară. O să vedem ce facem la momentul potrivit. Deocamdată ne e bine aşa“, spune el.