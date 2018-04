RCS&RDS introduce în ofertă telefonul cu cea mai bună cameră foto din lume

Obţinând cel mai mare scor acordat vreodată de DxOMark, 109, noul Huawei P20 Pro integrează sistemul triplu-camera Leica, cu cel mai mare număr cumulat de pixeli integrat vreodată într-un smartphone. Ansamblul sistemului de camere foto este alcătuit dintr-un senzor RGB de 40MP, un senzor monocrom de 20 MP şi un senzor de 8MP, cu lentile telephoto. De asemenea, sistemul triplu-camera integrează un senzor de temperatură a culorii menit să asigure o reproducere a culorilor într-un mod cât mai real. Cu aperturi de f/1.8, f/1.6 respectiv f/2.4, pentru surprinderea fidelă a detaliilor cu o claritate perfectă, Huawei P20 Pro integrează o nouă lentila Leica, cu un zoom optic 3x, precum şi un senzor de imagine foarte sensibil, util în cazul fotografiilor realizate în condiţii de iluminare scăzută. Telefonul suportă stabilizarea optică pe 6 axe şi filmarea în slow motion cu 960 fps, de patru ori mai mare decat standardul de 240 fps, capturând astfel detalii care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Datorită modului Ultra Snapshot, dispozitivele pot captura o imagine în doar 0,3 secunde, doar printr-un dublu click al butonului de volum, chiar şi când ecranul e oprit. În clasamentul DxOMark se mai află încă un model Huawei, Mate 10 Pro, dar şi telefoanele americanilor de la Apple, iPhone X, 8 şi 8 Plus. Deşi are o cameră extraordinară, chinezii au pus un preţ sub 1.000 de euro pentru Huawei P20 Pro.

Huawei P20 Pro are un preţ de 3.899 lei, însă poate fi achiziţionat în rate. Clienţii pot da un avans de 395 de lei şi apoi pot plăti 24 de rate de 146 lei lunar. Modelul Huawei P20 costă 2.999 lei sau 311 lei + 24 rate a 112 lei.

