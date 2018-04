Gadgeturi care te scutesc de achiziţionarea unui televizor nou

Stick-uri media, media playere sau dispozitive de streaming media sunt termeni folosiţi pentru a descrie nişte gadgeturi foarte interesante care te vor face să petreci mai mult timp în faţa vechiului tău televizor. Este ştiut faptul că televizoarele de ultimă generaţie au preţuri comparabile cu cele ale unui automobil second-hand, dar puţini ştiu că oricine îşi poate transforma televizorul într-unul performant cheltuind mai puţin de 50 de euro. Unul dintre cele mai populare stick-uri media sau dispozitiv de streaming media este Google Chromecast. Acest gadget se prezenta sub forma unui stick la prima generaţie, însă la a doua, americanii au ales un design circular. În prezent există şi o variantă 4K. Acest dispozitiv se conectează la televizor prin mufa HDMI şi la o sursă de curent, fie în priză, fie prin mufa USB la televizor. Odată conectat la reţeaua Wi-Fi, acesta preia conţinutul trimis de pe telefon, tabletă, laptop şi îl redă pe televizor. Interesant este faptul că odată ce alegi să rulezi un clip de pe YouTube, sau un film de pe Netflix, gadgetul va reda conţinutul, iar tu vei putea folosi în continuare telefonul sau tableta. În aplicaţia Google Home există mai multe servicii compatibile cu Chromecast precum YouTube, Facebook, HBO Go, TuneIn Radio, Netflix, Spotify, dar dispozitivul include şi funcţia de mirroring. Acest lucru înseamnă că telefonul sau tableta se conectează la Chromescast, iar ecranul acestora se proiectează pe televizor. Funcţia acesta este importantă pentru cei care vor să facă prezentări sau să arate fotografiile din vacanţă prietenilor pe televizor. A doua versiune de Chromecast oferă o conexiune 802.11ac Wi-Fi, care permite transferul de date pe benzile 2.4GHz/5GHz, până la 900 Mbps. Spre deosebire de Google Chromecast, stick-ul Fire TV de la Amazon include şi o telecomandă. În plus stick-ul dispune şi de asistentul vocal Alexa. Ca şi în cazul Chromecast, Amazon Fire TV poate rula filme şi seriale de pe platforme de streaming precum Amazon Prime video, HBO sau Netflix, dar oferă acces şi la YouTube, Facebook şi alte site-uri. Telecomanda cu comandă vocală permite utilizatorilor să pornească un anumit episod dintr-un anumit serial, să sară peste anumite secvenţe, să caute filme după un anumit gen, sau să ruleze un anumit playlist. Un concurent pentru Chromescast şi Amazon Fire TV stick este media player-ul ROKU Express+. Faţă de concurenţii săi, acesta include mufe RCA, ceea ce înseamnă că şi televizoarele fără mufă HDMI pot fi transformate într-unele inteligente. Acest model include şi telecomandă. Stick-urile media pot fi folosite şi de posesorii de televizoare de nouă generaţie, dar care nu se împacă prea bine cu sistemele de operare proprii incluse de producători. Astfel, dacă plănuieşti achiziţia unui televizor inteligent în perioada următoare, ar fi bine să arunci un ochi şi în secţiunea media playerelor.

