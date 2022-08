YouTube vrea să dea lovitura pe piaţa de streaming!

YouTube ar putea intra pe piaţa dominată deja de Netflix, HBO Max sau Disney Plus

Gigantul Alphabet Inc, compania-mamă a Google şi YouTube, are de gând să lanseze un magazin online pentru servicii de streaming video în cadrul platformei You Tube, transmit jurnaliştii de la Wall Street Journal.

În acest sens, Alphabet a reînnoit discuţiile cu companiile de divertisment cu privire la participarea la această platformă. Totul s-a putea transforma astfel într-un „magazin de canale”, se arată într-un raport citat de MSN.

Platforma ce urmează să devină partea a YouTube este în lucru de cel puţin 18 luni. Marea lansare pentru public ar putea avea loc chiar în această toamnă.

Şi retailerul Walmart ar fi interesat de crearea unei platforme de streaming

Totul se întâmplă în contextul în care tot mai mulţi consumatori au renunţat la televiziunea prin cablu sau prin satelit şi au trecut la servicii de streaming pe bază de abonament.

Dacă lansarea planificată va decurge conform planului, platforma YouTube se va putea astfel alătura unor companii precum Roku Inc şi Apple în încercarea de a câştiga o parte din piaţa de streaming deja aglomerată şi dominată de Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime şi Hulu.

Reamintim că, la începutul acestei săptămâni, jurnaliştii New York Times au scris că gigantul american din domeniul retailului Walmart Inc a purtat discuţii cu companii media despre crearea unei platforme de streaming.

Amendă de aproape 43 milioane de dolari pentru Google în Australia

Recent însă, şefii Alphabet Inc au avut parte şi de veşti proaste. Un tribunal australian a obligat Google, săptămâna aceasta, să plătească 43 de milioane de dolari pentru inducerea în eroare a utilizatorilor, notează agenţia Reuters.

Autoritatea de supraveghere a concurenței din Australia a anunțat vineri că unitatea Google a Alphabet Inc a fost obligată de Curtea Federală din această țară să plătească 60 de milioane de dolari australieni (42,7 milioane de dolari) sub formă de penalități pentru că a indus în eroare utilizatorii cu privire la colectarea datelor lor personale de localizare.

Instanța a constatat că Google a indus în eroare unii clienți cu privire la datele personale de localizare colectate prin intermediul dispozitivelor mobile Android în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2018.

Google a indus în eroare utilizatorii, făcându-i să creadă că setarea „istoricului de localizare” de pe telefoanele lor Android era singura modalitate prin care datele de localizare puteau fi colectate de către aceasta.

De fapt, o funcție de monitorizare a activității web și a aplicațiilor permitea și ea colectarea și stocarea datelor locale, a stabilit Comisia australiană pentru concurență și consumatori (ACCC).

Autoritatea de supraveghere, care estimează că 1,3 milioane de utilizatori de conturi Google din Australia ar fi putut fi afectați, începuse procedura împotriva companiei în octombrie 2019. Google a luat măsuri de remediere în 2018, a precizat autoritatea de reglementare.

Într-un anunț trimis prin e-mail, Google a dezvăluit că a rezolvat problema și că a făcut ca informațiile de localizare să fie ușor de gestionat și ușor de înțeles.