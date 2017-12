Cum îi spionează guvernul american pe cei ce protestează - inclusiv pe tine

Ce împiedică guvernul american să înregistreze convorbirile voastre telefonice, să vă citească email-urile și să vă monitorizeze locația? Foarte puține, răspunde Jennifer Granick, consilier juridic pe probleme de supraveghere și securitate cibernetică.

Guvernul strânge tot felul de informaţii despre voi, cu uşurinţă, ieftin şi fără mandat - şi dacă ai participat vreodată la un protest sau la o demonstraţie de arme, probabil prezinţi interes pentru ei. Aflaţi mai multe despre drepturile voastre şi cum să vă protejaţi în epoca de aur a filajului.

Va prezentăm mao jos discursul ţinut de Jennifer Granick în cadrul conferinţelor TED.

Acum suntem cu toţii activişti. De la familiile care luptă să aibă bani pentru şcolile publice, zecile de mii de oameni ce s-au alăturat marşului Occupy Wall Street sau au mărşăluit cu Black Lives Matter să protesteze contra brutalităţii poliţiei împotriva afro-americanilor, familii care s-au alăturat mitingurilor, pentru viaţă şi alegere, aceia dintre noi care se tem că prietenii şi vecinii noştri vor fi deportaţi sau că vor fi adăugaţi pe listedeoarece sunt musulmani, oameni ce susţin dreptul de a deţine arme şi controlul armelor şi milioanele de oameni care au luat parte la marşurile femeilor în toată ţara.

Suntem cu toţii activişti acum, iar asta înseamnă că suntem cu toţii îngrijoraţi în privinţa filajului. Filajul înseamnă colectarea şi folosirea de către guvern a informaţiilor private şi sensibile despre noi. Iar filajul este esenţial pentru aplicarea legii şi pentru securitatea naţională. Dar istoria filajului este una care include supravegherea abuzivă în care informaţia sensibilă a fost folosită împotriva oamenilordatorită rasei lor, originii naţionale, orientării sexuale, şi în special, datorită activismului lor, a convingerilor politice.

Acum 53 de ani, Dr. Martin Luther King Jr. a ţinut discursul „Am un vis” la Mall în Washington. Astăzi, ideile din spatele discursului său despre egalitate rasială şi toleranţă sunt atât de necontroversateîncât fiicele mele studiază discursul în clasa a III-a. Dar la acea vreme, Dr. King era foarte controversat. Legendarul şi faimosul director FBI, J. Edgar Hoover, credea sau voia să creadă că Mişcarea pentru Drepturi Civile era o conspiraţie comunistă sovietică, menită să destabilizeze guvernul american. Agenţii lui Hoover au pus microfoane în camerele de hotel ale lui Dr. King, iar acele microfoane au surprins discuţii între lideri ai drepturilor civile care vorbeau despre strategii şi tactici ale Mişcării pentru Drepturi Civile. Au mai surprins şi sunetele din momentele când Dr. King făcea sex cu alte femei decât soţia lui, iar J. Edgar Hoover a văzut oportunitatea de a discredita şi submina Mişcarea pentru Drepturi Civile. FBI a trimis un pachet cu aceste înregistrări, împreună cu o notă scrisă de mână pentru Dr. King şi o ciornă a acestei note a fost găsită în arhiva FBI după mulţi ani, iar în scrisoare scria: „Nu eşti om al bisericii şi ştii asta. King, asemeni tuturor impostorilor, sfârşitul tău e aproape.” Scrisoarea părea chiar să-l încurajeze pe King să se sinucidă, spunând: „King, ţi-a mai rămas un singur lucru de făcut. Știi ce anume. Fă asta înainte ca mizeria, anormalitatea, înşelătoria tasă fie expuse în faţa naţiunii.”

Dar aspectul important este că Dr. King nu era anormal. Fiecare dintre noi are ceva ce vrea să ascundă de altcineva. Și chiar mai important, nici J. Edgar Hoover nu era anormal. Această istorie de abuzuri în filaj nu e istoria unui singur om rău, megaloman. De-a lungul deceniilor sale în FBI, J. Edgar Hoover s-a bucurat de sprijinul preşedinţilor în al căror serviciu a fost, democraţi şi republicani. La urma urmei, John F. Kennedy şi fratele său, Robert Kennedy ştiau şi au aprobat supravegherea lui Dr. King. Hoover a condus un program numit COINTELPRO timp de 15 ani, proiectat să spioneze şi să submineze grupări civile devotate unor cauze precum drepturile civile, Mişcarea Drepturilor Femeilor,militanţi pentru pace şi mişcări anti-război. Iar filajul nu s-a oprit la asta. Lyndon Baines Johnson, în timpul campaniei electorale, a ordonat să se pună microfoane în avionul rivalului său, Barry Goldwater, ca parte a efortului său de a câştiga cursa electorală. Iar apoi, bineînţeles, a fost Watergate. Au fost prinşi hoţi intrând în sediul Comitetului Democratic Naţional la Hotelul Watergate,administraţia Nixon a fost implicată în muşamalizarea spargerii, şi, în cele din urmă, Nixon a trebuit să demisioneze ca preşedinte. COINTELPRO şi Watergate au fost un semnal de alarmă pentru americani. Filajul a scăpat de sub control şi era folosit pentru a nimici rivalii politici. Astfel, americanii s-au folosit de ocazie şi am reformat legea filajului. Unealta principală pe care am folosit-o pentru a reforma legea filajului a fost să solicităm un mandat de percheziţie pentru ca guvernul să poată să aibă acces la telefoanele şi scrisorile noastre. Motivul pentru care e important un mandat de percheziţie e că interpune un judecător în relaţia dintre anchetatori şi cetăţeni, iar sarcina judecătorului e să se asigure că există un motiv întemeiat pentru filaj, că filajul vizează oamenii potriviţi şi că informaţiile strânse urmează să fie folosite în scopuri guvernamentale legitime şi nu discriminatorii.Acesta era sistemul nostru, iar asta înseamnă că Preşedintele Obama nu a interceptat conversaţiile telefonice din Trump Tower. Acest sistem e programat să prevină aşa ceva fără ca să fie implicat un judecător.

Dar ce se întâmplă când nu mai vorbim de conversaţii telefonice sau scrisori? Astăzi, avem tehnologie care face să fie mai ieftin şi mai uşor pentru guvern să strângă informaţii despre oameni obişnuiţi.Arhiva conversaţiilor telefonice poate arăta dacă ai o dependenţă, care e religia ta, căror organizaţii filantropice le donezi, ce candidat politic sprijini. Și totuşi, guvernul nostru a strâns, cu năvodul, înregistrările telefonice ale americanilor timp de ani întregi. În 2012, Convenţia naţională republicană a evidenţiat o nouă tehnologie pe care intenţiona să o folosească, recunoaşterea facială, pentru a identifica oameni care se aflau în mulţime şi care puteau fi activişti sau instigatori, şi să-i oprească din timp. Astăzi, peste 50% din americanii adulţi îşi au profilul digital într-o bază de date guvernamentală.Departamentul pentru alcool, tutun şi explozibil a născocit un plan ca să afle care sunt americanii care merg la demonstraţii de arme, folosind detectori pentru plăcile cu numere de înmatriculare ca să scaneze numerele de înmatriculare ale maşinilor din parcările acestor evenimente. În prezent, credem că peste 70% din departamentele de poliţie au tehnologie de detectare automată a plăcuţelor de înmatriculare pe care o folosesc pentru a urmări maşinile când circulă prin oraş. Și toate aceste informaţii, numerele de înmatriculare, profilul facial digital, înregistrările convorbirilor telefonice, agenda cu adrese, lista de prieteni, fotografiile pe care le-ai încărcat în Dropbox sau Google Photos, şi uneori chiar şi mesajele şi email-urile nu sunt protejate de necesitatea unui mandat. Asta înseamnă că avem aceste informaţii despre oameni obişnuiţi recent disponibile la un cost foarte mic. E epoca de aur pentru filaj.

Fiecare părinte o să înţeleagă ce înseamnă asta. Când ai un copilaş şi acesta e mic, copilul nu se poate da jos din pătuţ. Dar în cele din urmă fetiţa creşte şi poate să se dea jos, dar îi spui: „Nu te da jos din pătuţ, bine?” Fiecare părinte ştie ce o să întâmple. Unii copilaşi o să se caţere afară din pătuţ.Corect? Aceasta e diferenţa dintre abilitate şi permisiune. Ei bine, e valabil şi în cazul guvernului astăzi. În trecut guvernul nu avea abilitatea de a conduce filaj la scară mare pe sute de milioane de americani şi apoi să folosească abuziv informaţiile. Dar acum guvernul nostru s-a maturizat şi avem tehnologia contemporană. Guvernul are abilitatea, iar asta înseamnă că legea e mai importantă ca oricând. Se presupune că legea spune când guvernul are permisiunea să facă asta şi se presupune că asigură un fel de ramificaţie. Observăm când acele legi sunt încălcate şi există o anumită ramificaţie sau pedeapsă. Legea e mai importantă ca oricând deoarece acum trăim într-o lume unde doar regulile împiedică guvernul să abuzeze de aceste informaţii. Dar legea a dat greş cu asta.