Liderii sindicali care organizează protestul de luni în fața sediului Guvernului se vor deplasa într-un marș către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Ministerul Finanțelor, începând în jurul orei 12:00. Sindicaliștii își exprimă nemulțumirea față de nivelul ridicat al taxelor pe muncă.

Dumitru Costin a declarat că tema principală a protestului reprezintă fiscalitatea în România. El a subliniat că situația salariaților este dificilă și că aceștia suportă cele mai mari taxe.

Dumitru Costin a argumentat că acest lucru trebuie să înceteze și a explicat motivul pentru care au decis să organizeze protestul și campania. El a menționat că doresc ca în momentul votului oamenii să fie informați adecvat și să nu primească promisiuni vagi în campania electorală, ci să primească explicații clare despre proveniența fondurilor, care în final derivă din sistemul de taxe și impozite.

Costin a evidențiat obligația asumată în relația cu Comisia Europeană, referindu-se la eșalonul de reformă fiscală al României. De asemenea, și-a exprimat interesul pentru a înțelege mai bine acest proces, menționând că vor avea o problemă atât ei, cât și guvernul, dacă vor fi introduse noi taxe pe muncă.

Nu în ultimul rând, el a evidențiat diferențele semnificative între nivelul acestor taxe în România față de media Uniunii Europene. Aceste declarații au fost făcute de Costin în cadrul protestului organizat în Piața Victoriei.

El a subliniat că sistemul fiscal, printre alte aspecte, susține finanțarea sistemului de securitate socială din România. Acesta e evidențiat că anul trecut au existat peste două milioane de cetățeni români angajați care nu au contribuit la sistemul de pensii sau la sistemul de sănătate.

„Anul acesta pentru că este an electoral vor să vină cu tot felul de năzbâtii. Spre exemplu, gratuităţi la pachetul de bază în sănătate. Atunci care mai e diferenţa dintre mine, dumneata sau dumneaei, care plătesc contribuţii şi alţii care nu plătesc nimic? Lucrurile acestea se fac strict pentru interes electoral. Vrem să terminăm odată cu acest lucru. De ce facem în an electoral? Pentru că este singurul an în care puterea în democraţie se împarte. Coboară de la ei, care au avut-o timp de patru ani, la cetăţeni. Contează enorm ca oamenii să înţeleagă ce votează, cum votează şi ce soluţii pregătesc pentru următorii patru ani de zile”, a precizat Dumitru Costin.