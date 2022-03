Volodimir Zelenski, liderul Ucrainei, spune că acum se duce o luptă de supraviețuire în țara pe care o conduce. Mai mult, a lansat un atac dur la adresa lui Vladimir Putin și a Rusiei. De asemenea, președintele Ucrainei așteaptă intrarea în UE și cere ajutor Uniunii Europene în aceste momente.

Apel urgent făcut de Volodimir Zelenski

”Soldații își apară libertatea, sunt foarte mulțumit de ceea ce am văzut acum, de ceea ce am auzit aici. Sunt foarte fericit că simt această atmosferă, suntem uniți și este motivul pentru care sunt fericit acum. Nu am știut că acesta este prețul pe care urmează să îl plătim și este o tragedie, este un preț mult prea mare pe care trebuie să îl plătim! Sunt mii de oameni care au fost uciși.

Nu citesc discursul de acum de pe o hârtie, pentru că hârtiile au pierdut iar realitatea din țara noastră este cu totul și cu totul alta. Ceea ce trebuie să facem față vieții reale, vieții adevărate, oamenilor uciși.

Cred că este dreptul nostru să fim egali, la fel ca si dumneavoastră! Suntem cei mai puternici oameni și cei mai buni oameni! Ucrainenii incredibili! Foarte des ne place să spunem că suntem peste ceilalți și ne bucurăm că puteți vedea acest lucru. Sunt convins că vedeţi acum direcţia europeană a Ucrainei. Mi-ar plăcea să aud că această opţiune europeană a ucrainienilor pentru dumneavoastră este una care este sprijinită”, a transmis Zelenski.

De asemenea, acesta a povestit cu orașul Harkov a fost puternic bombardat de ruși marți, folosind chiar rachete.

„Dimineața de astăzi a fost una tragică pentru noi. Două rachete au lovit Harkovul. Sunt mulți ruși, de asemenea, acolo. Sunt peste 20 de universități acolo, este orașul care are cele mai multe universități din țara noastră. Sunt oameni deștepți, sunt oameni inteligenți, sunt oameni educați acolo. Este şi cea mai importantă piaţă acolo – Piaţa Libertăţii – şi se spune că este cea mai mare piaţă din Europa. Vă puteţi imagina, în această dimineaţă, două rachete au lovit această Piaţă a Libertăţi şi foarte mulţi oameni au fost ucişi acolo. Este un atac la libertate. Luptăm pentru libertatea noastră”, a mai spus Volodimir Zelenski care apoi a fost aplaudat prelung în Parlamentul Uniunii Europene.