Veste cumplită pentru președintele Volodimir Zelenski!

Atacul cu rachete de luni dimineață asupra Kievului l-a afectat pe președintele ucrainean într-un mod foarte personal.

Mai exact, presa din Ucraina relatează că biroul președintelui Zelenski, aflat pe strada Volodimirska, ar fi fost distrus complet de către una din rachetele lansate de forțele ruse.

Pe aceeași stradă din centrul Kievului se află, foarte aproape de biroul președintelui, și biroul SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei).

Lovitura ce a afectat zona străzii Volodimirska ar fi fost confirmată de către Anton Herșcenko, unul dintre consilierii ministrului ucrainean de Interne.

Reamintim că, de la începutul invaziei din Ucraina, la finalul lunii februarie, Volodimir Zelenski a fost ținta mai multor tentative de asasinat, iar liderul de la Kiev a transmis în mod repetat că merge și lucrează la biroul său aflat în zona centrală a Capitalei.

Tot luni dimineață, în urma atacurilor cu rachetă ce au lovit în mai multe zone din centrul Kievului, traficul metroului în capitala Ucrainei a fost suspendat.

Anunțul a fost făcut pe contul oficial de Telegram al orașului, relatează jurnaliștii de la CNN.

Ȋn acest moment, stațiile de metrou din Kiev sunt folosite drept adăposturi. Un anunț în acest sens a venit și din partea Ministerului de Interne, care a transmis că magistrala roșie a rețelei de metrou din Kiev este folosită acum drept buncăr.

Ȋn altă ordine de idei, atacul de luni dimineață de la Kiev a fost aproape să afecteze și Ambasada României în Ucraina.

Una dintre rachete rusești ce a picat în Kiev a lovit la circa 850 de metri de Ambasada României, a precizat ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu.

„Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei împotriva obiectivelor civile din centrul Kievului și alte orașe din Ucraina, în încălcarea flagrantă a dreptului umanitar internațional, care a dus la pierderea de vieți omenești. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, chiar dacă unul dintre atacuri a lovit la doar 850 m de sediul său”, a scris oficialul român pe contul său de Twitter.

I strongly condemn RU missile strikes against civilian objectives in #Kyiv‘s centre &other 🇺🇦cities, in blatant violation of int’l humanitarian law, resulting in loss of human lives. Glad that the personnel of RO🇹🇩 Embassy is safe, even if one strike hit only 850m away of its HQ.

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) October 10, 2022