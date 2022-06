Mişcarea care poate întoarce soarta războiului? Preşedintele Volodimir Zelenski a dat ordinul.

Chiar în aceste momente, militarii ucraineni desfăşoară o importantă contraofensivă în regiunea Herson din sudul Ucrainei, în direcțiile Kiselevka, Soldatskoe și Oleksandrivka.

Satul Tavriyskoye a fost recucerit și este complet sub controlul Ucrainei, relatează unian.net.

Armata ucraineană a reuşit să anihileze un grup de parașutiști militari și a distrus un depozit rusesc de muniții în sudul Ucrainei, potrivit Comandamentului Operațional Pivden, citat de Ukrainska Pravda.

„Pentru că nu au reușit să avanseze la sol, inamicul ne testează acum puterea pozițiilor noastre prin atacuri conduse prin intermediul elicopterelor”, a transmis Comandamentul Operațional Pivden.

Elicopterele ucrainene Mi-8 au atacat o grupare inamică din regiunea Herson, iar avioanele de atac Su-25 au efectuat un raid aerian asupra unui grup de echipamente ruseşti din regiunea Nikolaiev.

„Grupul nostru de recunoaștere a ucis un grup de parașutiști militari ruși și le-a confiscat armele și dispozitivele de comunicare în timpul unei operațiuni de recunoaștere pentru a studia posibile rute de avansare în regiunea Herson ocupată de ruși”, se mai arată în comunicatul ucrainean.

De cealaltă parte, militarii ruşi se apără activ în zonă şi chiar au declanşat o importantă operațiune informațională în regiunea Odesa.

„În regiunea Odesa, inamicul continuă o ofensivă informațională distructivă și manipulează mințile populației civile prin răspândirea de informații false despre o posibilă amenințare biologică la adresa regiunii, fie prin răspândirea bolilor infecțioase, fie prin provocări militare”, a mai transmis Comandamentul Operațional Pivden.

Iar înregistrarea video de mai jos prezintă un bombardament al Brigăzii ucrainene 40 de Artilerie, care a distrus cel puţin 13 vehicule ale ruşilor, inclusiv 6 lansatoare multiple de rachete BM-21 Grad.

Poziția de artilerie distrusă a fost geolocalizată de ca fiind lângă Synychyne, o localitate de pe malul râului Doneț aflată în regiunea Harkov.

#Ukraine: A Russian rocket artillery position was completely obliterated by the Ukrainian 40th Artillery Brigade – at least 13 vehicles were destroyed including 6 BM-21 Grad multiple rocket launchers, and supply trucks. pic.twitter.com/NNPFS3jAnu

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 10, 2022