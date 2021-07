El este marele câștigător al Survivor România 2021! E foarte greu trofeul. Am avut foarte multe emoții

Anunțul respectiv a fost făcut de Daniel Pavel iar Zanni a explicat cum s-a simțit în urma competiției.

„Trofeul Survivor Romania 2021 iti revine tie peste. 150 de jocuri si iata camaraderie intre cei doi. Au batut palma pentru ultima oara. Trofeul Survior Romania 2021 ii revine celui care a fost vazut mai mult acasa. Castigatorul Trofeul Survivor Romania 2021 si imi revine placerea sa lungesc acest moment. Castiga Survivor Romania 2021 in vibratiile si pulsatiile acestei lumi Zannidache”, a spus Daniel Pavel.

Cum a reacționat Zanni?

Zanni a câștigat competiția Survivor România 2021 la duel cu Andrei Dascălu, după ce publicul a votat în favoare lui.

„M-am simtit foarte bine. E foarte greu trofeul. Am avut foart emulte emotii, dar nu de frica. Cumva simteam acest moment. Nu stiam cum sa imi arat recunostinta. Dar o sa o vedeti in toata energia mea. Va multesc din tot sufletul”, a reacționat Edmond Hubert Zannidache, după ce a aflat că este marele câștigător.

Anterior, Zanni a explicat care este atmosfera din marea finală a emisiunii de la Kanal D, după ce a aflat că adversar îi va fi Andrei Dăscalu.

„Ce sa zic sunt din prima luna aici, am surpavietuit din orice punct de vedere. Sunt foarte recunoscator. E o nebunie, nu am cuvinte sa spun ce simt”, a spus la momentul respectiv acesta.

De asemenea, Andrei Dascălu a explicat și el cum s-a simțit în ultimele clipe ale competiției.

„Incerc sa asimilez. E lucrul cel mai mare, cea mai mare realizare de pana acum. (…) Am zis ca voi da totul pana la ultima mea picatura. M-am suestimat putin. Inca lucrez la asta. Nu am crezut ca voi castiga. ma bucur ca am ajuns pe propriile mele puteri. Teama cea mare a fost sa nu imi dezamagesc familia. Eu sunt impacat cu mine. Mi-am facut mandri familia si oamenii de acasa. Le multumesc tutoror, a fostilor colegi. Cand au intrat, am simtit toata energia. Va multumesc din suflet. Sunt foarte multumit”, a spus Andrei Dascălu.