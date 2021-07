În această seară, aflăm cine este Marele Câștigător „Survivor România” 2021! Urmează un adevărat spectacol

Zâmbetul nu a părăsit-o pe Maria nici în momentul în care și-a auzit numele rostit de Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, indicând-o ca fiind concurentul pentru care această competiție devine doar amintire. Figură solară a acestui reality, Maria a dovedit un psihic de fier, fairplay, îndemanare și sportivitate, și a fost apreciată atât de concurenți, cât și de cei de acasă pentru toate aceste calități, conform unui comunicat.

„Mă simt liniștită, nu a fost ușor nimic din ce am trăit aici, simt că nu mai am multe cuvinte pe care aș putea să le spun, pentru că am vorbit pe tot parcursul acestei competiții și am spus tot ceea ce aveam de spus; tot ce pot să mai fac în momentul ăsta este să mulțumesc. În primul rând, să le mulțumesc colegilor pentru că au fost ca o familie pentru mine, cu bune și cu rele. (…) Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Dan, pentru răbadarea pe care ați avut-o mereu cu noi și pentru blândețea cu care ne-ați vorbit, a insemnat foarte mult, și aș vrea să le mulțumesc persoanelor care fac posibil „Survivor”, pentru că au avut încredere în mine, pentru că am fost aleasă să vin aici și pentru că mi-au dat șansa să demonstrez tot ceea ce am demonstrat pe parcursul competiției. Sunt bucuroasă pentru că mă întorc la cei dragi, abia aștept să-i văd, pe frații mei, pe părinții mei… Nu vreau să încep să plâng… Plec cu zâmbetul pe buze. A fost cea mai tare experiență din viața mea”, a spus Maria înainte de a părăsi competiția.

După jumătate de an în care i-a ținut pe telespectatori cu sufletul în Republica Dominicană, alături de concurenții extraordinari aflați în competiție, în această seară, „Survivor România” ajunge la final. La start, înainte de fluierul Finalei, au rămas trei sportivi care au dovedit că merită să fie câștigători: Marius, Zannidache și Andrei. Însă doar unul dintre ei va fi și deținătorul Trofeului Survivor România 2021.

Foști concurenți ai acestui sezon „Survivor Romania”, Faimoși și Războinici, vor fi in Republica Dominicană în această seară, pentru a fi alături de colegii lor în momentele decisive, iar Consiliul care va da Marele Caștigător se va desfășura live.

Peste două milioane de telespectatori, cu ochii și cu sufletul alături de concurenți

Milioane de telespectatori sunt cu ochii pe Kanal D în aceste zile decisive pentru deznodamantul reality-ului, astfel Kanal D s-a plasat și ieri pe primul loc în preferințele publicului, pe toate targeturile monitorizate. Conform datelor transmise de Kantar Media Romania, Kanal D a înregistrat, în intervalul difuzarii show-ului, 9,0% Rating și 27,9% cotă de piață, la nivelul publicului din întreaga țară, 5,8% Rating și 27,0% cotă de piață, pe targetul Comercial, și 7,8% Rating și 25,2% cotă de piață, în rândul publicului urban. Peste două milioane de telespectatori (2.084.000) urmăreau „Survivor România”, aseară, în minutul de aur (22:24).

Nu pierdeți Marea Finală a celui mai iubit și intens reality, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D! Fie ca cel mai bun sa câștige!

Amintim că, potrivit audiențelor, Kanal D a atins la nivel național punctul maxim de audiență pe două intervale la rând, pornind de la ora 22.15 până la 22.45, când a fost punctul culminant de la Survivor România.

National Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 9,0 27,9 1582 Pro TV 4,5 13,9 787 Antena 1 2,2 6,8 385 SURVIVOR Romania TV 1,8 5,6 319 20:32-24:33 Antena 3 1,6 4,9 279 Pro 2 0,9 2,9 162 National TV 0,8 2,4 133 Happy Channel 0,6 1,8 103 Film Cafe 0,6 1,7 99 TVR 2 0,6 1,7 98

18-49 Urban Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 5,8 27,0 242 Pro TV 4,6 21,7 194 Antena 1 2,0 9,3 83 SURVIVOR Diva 0,6 2,7 24 20:32-24:33 Comedy Central 0,5 2,5 22 Digi 24 0,4 1,8 16 National TV 0,3 1,6 14 Antena 3 0,3 1,6 14 TVR 1 0,3 1,6 14 Romania TV 0,3 1,4 13