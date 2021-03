Obligat de probleme personale să părăsească proiectul inițial, acesta a fost înlocuit de Joss Whedon, ale cărui contribuții nu au fost, însă, mai deloc apreciate de fanii DC Extended Universe.

În urma campaniilor purtate de fanii nemulțumiți și convinși, probabil, de potențialul ideilor lui Zack Snyder, reprezentanții Warner Bros au hotărât să îi dea regizorului șansa de a încerca să ridice franciza la nivelul rivalilor ,,Avengers”. De altfel, potențialul acesteia este clar unul deosebit, care reiese și din popularitatea de care s-au bucurat jocurilor video inspirate din Liga Dreptății, așa cum sunt Justice League Heroes – lansat de Snowblind Studios pentru xBox și PlayStation sau slotul online Justice League produs de Playtech – unul din cele mai bune jocuri ca la păcănele inspirate din filme.

Cine sunt eroii care formează Justice League?

Cel mai probabil, ideea de la care va porni noul film va fi aceeași din producția originală. Motivat de sacrificiul suprem al lui Superman (Henry Cavill) și, probabil, chinuit de remușcări pentru rolul său în această întâmplare, Bruce Wayne (Batman – Ben Affleck) și noua sa aliată, Diana Prince (Wonder Woman – Gal Gadot) vor încerca să coalizeze o echipă de super-eroi care să apere Pământul de amenințări iminente.

În mod sigur, ne vom reîntâlni în acest film cu Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) și Flash (Ezra Miller). În interviurile din timpul producției și din postările pe rețelele sociale, Zack Snyder lasă să se înțeleagă că vor fi multe surprize și că, pe parcursul celor 4 ore ale filmului vor apărea și alți super-eroi, tangențial sau în secvențe proprii. Este sigură cooptarea în distribuție a actorului Jared Leto (interpretul lui Joker).

Evident, în conformitate cu ideea originală, adversarii Justice League vor fi Steppenwolf, DeSaad, Darkseid și complicii acestora.

Cum se vor numi cele 6 capitole ale filmului?

După ce Snyders dăduse detalii despre primele două capitole ale filmului, pe contul oficial de Twitter al Zack Snyder’s Justice League au fost postate titlurile celor 6 capitole: „Don’t Count On It, Batman”, „Age of Heroes”, „Beloved Mother, Beloved Son”, „Change Machine”, „All The King’s Horses” și „Something Darker.”

Titlurile capitolelor ar putea fi un ghid pentru ceea ce ar urma să se întâmple. Primele două vor fi dedicate încercărilor lui Batman de a închega echipa Justice League, al treilea și al patrulea capitol vor fi dedicate acțiunilor pentru reducerea la viață a lui Superman, capitolul 5 va consfinți definitivarea echipei, pentru ca, în ultima parte a filmului, să aibă loc confruntarea cu un final neașteptat.

Justice League în viziunea lui Zack Snyder

Se pare ca Martian Manhunter (J’onn J’onzz) va avea un rol mic, dar esențial în Justice League. Cel mai probabil el va fi prezentat ca generalul Swanwick din Man of Steel și Batman v Superman: Dawn of Justice.

Planul lui Snyder era ca Darkseid să fie personajul principal într-o continuare a Ligii Justiției, dar cum acest lucru este puțin probabil să se întâmple în viitorul apropiat, regizorul i-a asigurat pe fani că acesta va avea un rol cheie în #SnyderCut. Cu această ocazie el a confirmat că rolul acestuia va fi jucat tot de Ray Porter.

Filmul va dedica circa 15 minute originii personajului Cyborg, semn că acesta va avea un rol destul de important, atât în acest film, cât și în producții viitoare.

Steppenwolf a fost un personaj minimalizat în filmul lui Joss Whedon, dar se pare că în noua producție va primi mai mult timp, punându-se accent pe relația complicată pe care acesta o are cu Darkseid.

Urmărind acest film este posibil să aflăm și adevărul despre capsula deschisă din nava kryptoniană a lui Superman. Deși nu a dat detalii despre acest aspect, regizorul Zack Snyder a confirmat că acest subiect va fi abordat în noul film.

Și Superman ne poate surprinde în acest film. Fan declarat al costumului acestuia din benzile desenate, Snyder a conceput o metodă prin care costumul roșu se poate transforma cu ușurință în costumul negru cu argintiu. Rămâne să vedem dacă această secvență se va regăsi în film.