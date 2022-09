Nu doar comic books au câștigat simpatia publicului ci și filmele inspirate de acestea. În ultimii ani, producătorii de filme au realizat multe filme cu supereroi. Nu se poate să nu fi văzut măcar unul dintre ele sau să nu îți placă cel puțin un supererou, chiar dacă ești sau nu fan al benzilor desenate.

Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Spider Man sunt doar o mică parte din supereroii pe care îi poți vedea în filme și în benzi desenate. Vestea bună este că pe majoritatea îi vei întâlni și în sloturi. Dacă supereroul favorit îți va purta noroc poate vei și câștiga bani jucând.

Dacă vrei să încerci sloturi cu supereroi și nu le găsești în cazinourile online din România, poți încerca la cele din străinătate. Este bine de știut totuși că mare parte din cazinourile online din țara noastră au oferte de rotiri gratuite pentru păcănele, iar un bun exemplu în acest sens este oferta “Winner 50 rotiri fără depunere”, de care te poți bucura jucând la Winner.

Iată în continuare o listă de sloturi cu supereroi pe care le poți încerca dacă ești pasionat de benzile desenate și filmele cu acest subiect. Chiar dacă nu ești fan al acestui tip de filme, merită să testezi măcar unul din sloturile de mai jos.

Slotul cu tematică The Avengers

The Avengers este unul dintre filmele cu supereroi cu cel mai mare succes la public. În seria de filme The Avengers poți întâlni, în același loc, toți îndrăgiții supereroi Marvel.

Slotul The Avengers a fost creat de Playtech, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de software de jocuri de noroc din lume.

Puternicul Iron Man, îndrăznețul Captain America, plus Hulk și Thor cu ciocanul său sunt aliații tăi, așa că joacă și câștigă cu ajutorul lor. Pe măsură ce câștigi, vei salva și lumea de întunecatul Loki. În timp ce joci, te distrezi și câștigi, iar binele învinge răul în lumea fantastică The Avengers.

Slotul The Avengers a fost gândit cu un RTP de 95%, 20 de linii de plată uimitoare și 5 role, plus runde bonus și multiplicatori.

Slotul Batman – The Dark Knight

Playtech a realizat și slotul Batman – The Dark Knight, care s-a dovedit a fi un real succes atât pentru fanii supereroilor cât și pentru jucătorii de păcănele care nu au o tematică preferată.

Situat în inima străzilor întunecate și periculoase din Gotham City, Batman – The Dark Knight este unul dintre puținele sloturi cu 6 role disponibile pentru a juca online și cu 50 de linii de plată fixe care plătesc în ambele sensuri. RTP-ul în cazul acestui joc de păcănele este 95,96%, care include o contribuție la jackpot de 0,99%, ceea ce îți poate aduce un câștig uriaș dacă prinzi momentul potrivit.

Slotul cu tematică Iron Man 3

Fără îndoială, Tony Stark (Iron Man) este cel mai iubit dintre toți supereroii The Avengers datorită personalității lui puternice, încărcată cu o notă ridicată de sarcasm plus carismă. Toate acestea îl fac pe Tony Stark să fie de neegalat, așa cum îi stă bine oricărui supererou. Așa că nu ar trebui să fie o surpriză că Iron Man 3, un alt superslot realizat de Playtech, a distrat mii de jucători de când a fost lansat pentru prima dată.

Este de fapt unul dintre cele mai bune jocuri de sloturi cu supereroi și vine la pachet cu tot ce și-ar putea dori vreodată fanii sloturilor și ai supereroilor.

Cu un RTP de 92%, poate fi considerat oarecum volatil, dar designul său incredibil este un argument mai mult decât suficient pentru a-l juca. Slotul Iron Man 3 are 5 role, 25 de linii de plată, diverse premii suplimentare, rotiri gratuite și multiplicatori ai rundei bonus.

Slotul Justice League

Justice League, realizat bineînțeles tot de Playtech, este destul de impresionant, atât în ​​ceea ce privește designul, cât și setul general de caracteristici.

Acest joc de păcănele ale celor de la Playtech are un RTP surprinzător de 96,33%. Este foarte mare și destul de profitabil.

Așadar, dacă vrei să încerci un joc de sloturi complet, care să te distreze indiferent care este părerea ta despre film, atunci încearcă Justice League.

Slotul supereroului Thor

Pe lângă sloturile enumerate mai sus, dezvoltatorul Playtech mai are în portofoliu și slotul Thor, care s-a bucurat de un mare succes și se află printre cele mai îndrăgite sloturi cu supereroi.

Acest joc de noroc este plin de evenimente speciale legate de Loki sau de Thor.

Alte sloturi cu supereroi

Lista jocurile de păcănele online cu supereroi nu se oprește aici. Mai poți încerca alte sloturi interesante, cu o grafică la fel de bună și RTP la fel de atractiv. Deși majoritatea sloturilor cu supereroi au fost crete de Playtech mai sunt și alți dezvoltatori care au în portofoliu astfel de jocuri.

Poți să îți întâlnești supereroii favoriți în sloturi precum: Man of Steel, Captain America, Superman: Last Son of Krypton, Wolverine, Superman: Last Son of Krypton, The Incredible Hulk, Spiderman: Attack of The Green Goblin, Wolverine.

Concluzie

Înainte să intri în joc, nu uita să îți gestionezi bine fondul de bani destinat gamblingului.

Așa cum Iron Man, Batman și alte personaje din seria The Avengers sunt supereroi pentru o lume întreagă, tu poți să fi propriul supererou și să faci mai multe lucruri în avantajul tău: să te distrezi jucând sloturile preferate, să câștigi și să îți respecți limitele de timp și financiare.