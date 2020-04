Serviciul deținut de Google spune că va înlătura tot ceea ce consideră „nefondat din punct de vedere medical”, scrie Gândul.

5G și noul coronavirus

Șeful executiv al YouTube, Susan Wojcicki, a declarat că gigantul mass-media dorește să șteargă „dezinformarea pe platformă”. Această mișcare are ca scop să interzică teoriile conspirației care leagă în mod fals rețelele Covid-19 de 5G. Wojcicki a făcut observațiile în timpul primului său interviu de când a început blocarea globală a coronavirusului.

După ureche

„Oamenii spun:„ Ia vitamina C, ia turmeric, te vei vindeca ”, acestea sunt exemple de lucruri care ar fi o încălcare a politicii noastre”, a spus ea pentru CNN. „Orice ar merge împotriva recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății ar fi o încălcare a politicii noastre”, a spus Wojcicki adăugând că YouTube a înregistrat o creștere de 75% a cererii de știri din surse „autoritare”.

Fără fake

Săptămâna trecută, Facebook a anunțat utilizatorii care au citit, vizionat sau împărtășit informații false despre Covid-19 vor primi o alertă pop-up prin care îi îndeamnă să viziteze site-ul OMS. Între timp, serviciul de mesagerie deținut de Facebook, WhatsApp a oprit utilizatorii să trimită mesaje deja partajate de mai mult de patru ori de comunitatea mai largă la mai multe chat-uri simultan.

Nu mai merge cu pandemia

Unii dintre cei mai mari editori de știri din Marea Britanie, inclusiv Daily Telegraph și The Guardian, au criticat Google pentru că nu a fost transparent în ceea ce privește abordarea sa de filtrare a reclamelor alături de conținutul legat de coronavirus, potrivit Financial Times. Aici se folosesc filtre pentru lista neagră pentru a preveni difuzarea anunțurilor alături de povești, inclusiv cuvinte cheie precum „coronavirus” și „pandemie”. Astfel de filtre sunt deja utilizate pe scară largă, pentru a evita apariția anunțurilor producătorilor de mașini lângă povești despre accidente rutiere, de exemplu.

Pierderi uriașe

Se estimează că blocarea publicitară a cuvintelor cheie ar putea costa industria de ziare din Marea Britanie 50 milioane de dolari (40 de milioane de lire sterline) în următorul an. Google a declarat pentru Financial Times că a fost „în continuu discuții cu privire la modul în care poate ajuta industria IT în această perioadă dificilă”.