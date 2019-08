Daca pana acum locurile fruntase in aceasta gama erau ocupate de Apple si Samsung, se pare ca brandul Xiaomi poate face fata si el concurentei prin telefoanele mobile pe care le produce, diferenta majora dintre ele fiind pretul mult mai mic al smartphone-urilor sale. Trebuie mentionat si faptul ca cei de la Xiaomi nu produc doar telefoane mobile cu triple camera sau dual camera, ci si alte gadgeturi in voga la ora actuala, gadgeturi precum bratari fitness, camere mirrorless, trotinete electrice pentru activitati in aer liber, laptopuri, drone sau camere video – audio.

Brandul a reusit de-a lungul timpului sa atraga nenumarati fani din strainatate, dar si din Romania, principalul atuu pe care il apreciaza utilizatorii fiind raportul calitate – pret excelent pus la dispozitie de catre cei de la Xiaomi.

Acest lucru se datoreaza in cea mai mare parte faptului ca producatorii utilizeaza de cele mai multe ori aluminiu ca si material de fabricatie a device-urilor pe care le comercializeaza, ocupandu-se indeaproape si de design. Iar daca sunteti unul dintre clientii fideli, deja stiti ca cei care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in cadrul acestei companii stiu sa va recompenseze, oferindu-va suport software actualizat la zi atat pentru device-urile noi cat si pentru modelele mai vechi.

Cu ecrane mari sau mai mici, cu finisaje perfecte si mereu construite din materiale de calitate, dar mai ales cu specificatii tehnice de top, va prezentam cateva modele de telefoane mobile ce merita luate in considerare anul acesta in cazul in care nu doriti sa faceti economii.

Telefoane mobile Xiaomi Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3″, 4GB RAM, 128GB Flash, dual camera 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)

Frumusete la superlativ

Nu poti sa nu apreciezi design-ul modern pus la dispozitie prin intermediul telefonului mobil Xiaomi Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru). Din acest punct de vedere review-urile facute de catre cei din domeniu arata clar ca producatorul chinez Xiaomi s-a intrecut pe sine la acest aspect, creand pentru utilizatorii sai un telefon mobil cu Gorilla Glass 5 pe fata dar si pe spate. Mai pe scurt, Redmi Note 7 este un telefon frumos, un device unisex, apreciat in egala masura atat de catre persoanele de gen masculin, cat si de catre sexul frumos, indiferent de varsta sau ocupatie.

Optiuni de customizare pe placul tuturor

Majoritatea telefoanelor mobile din aceasta era se aseamana destul de tare pe partea de customizare. Ei bine, telefonul mobil Xiaomi Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) cu siguranta ca este unul dintre putinele device-uri care vin la pachet la ora actuala cu o gramada de optiuni de customizare, astfel incat sa fie placul tuturor. In plus, conform testelor efectuate, consumul de resurse al acestui smartphone este unul foarte redus, iar notiunea de lag nu este cunoscuta de catre fanii acestui brand.

Fotografii clare si luminate

Indiferent daca obisnuiti sa utilizati telefonul mobil pentru a va face zilnic selfie-uri sau daca preferati sa faceti multe fotografii frumoase pe care sa le revedeti dupa ani si ani, telefonul mobil Xiaomi Redmi Note 7, Procesor Octa-Core 2.2/1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.3″, 4GB RAM, 128GB Flash, Camera Duala 48MP+5MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) cu siguranta ca nu o sa va dezamageasca din acest punct de vedere. Redmi Note 7 pune la dispozitia utilizatorilor o camera foto – video de calitate superioara cu focalizare rapida, calitate super indiferent de conditiile de iluminitate din zona iar camera pentru Selfie permite sa se faca fotografii de 13 Megapixeli.

Telefoane mobile Xiaomi Mi 9, Procesor Snapdragon 855, Octa Core, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.39″, 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Tripla 48+16+12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru)

Specificatii premium pentru un telefon din gama mid-range

Telefonul mobil Xiaomi Mi 9, Procesor Snapdragon 855, Octa Core, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.39″, 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Tripla 48+16+12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) este o alegere buna pentru cei care obisnuiesc sa utilizeze telefonul mobil non stop, acesta rezistand eroic la orice presiune de acest gen, atat datorita bateriei bune care ofera o autonomie mare cat si specifiatiilor premium cu care sunt deja obisnuiti fanii celor de la Xiaomi.

Memorie incapatoare pentru oricine indiferent de numarul de fotografii si clipurile video filmate zi de zi

Xiaomi Mi 9 vine la pachet cu o memorie Flash de 64 de GB, mai mult decat perfecta pentru cei care prefera sa isi stocheze multe amintiri pe telefonul mobil pentru a le vizona oricand se doreste dar si cu o memorie Ram de 6 GB, memorie care ajuta la multi taskuri si care nu permite lag sau blocari in aplicatii.

Conectivitate in functie de preferinte

Telefonul mobil Xiaomi Mi 9, Procesor Snapdragon 855, Octa Core, Super AMOLED Capacitive touchscreen 6.39″, 6GB RAM, 64GB Flash, Camera Tripla 48+16+12MP, 4G, Wi-Fi, Dual SIM, Android (Negru) vine la pachet cu mai multe tipuri de conectivitate, astfel incat se incadreaza tuturor gusturilor.

Un plus pe care il are in fata celorlalte telefoane mobile traditionale este faptul ca este capabil sa sustina conexiunea 4G pe ambele cartele, indiferent de retea. In cazul in care sunteti obisnuit sa controlati toata aparatura din casa in mod electronic, smartphone-ul Xiaomi Mi 9 vine la pachet si cu un port infrarosu care tine loc de telecomanda si ajuta la controlul electronicelor din locuinta. Iar atunci cand discutam despre conectivitate in functie de preferinte ne referim la faptul ca acest telefon mobil permite mai multe tipuri de conectivitate precum – de tip Wireless, WiFi Direct, bluetooth, hotspot, DLNA, GPS etc

Construit perfect pe partea video cu ajutorul unui senzor Sony de 48 de Megapixeli

Camera video al telefonului mobil Xiaomi Mi 9 cu siguranta ca iese in evidenta la un astfel de smartphone din categoria mid – range. Producatorii chinezi au decis ca la acest model Xiaomi este necesara o camera video de calitate inalta alaturi de un dublu Led Flash si de o camera selfie de 12 Megapixeli, toate la un loc aducand garantia utilizatorilor de imagini clare, vii, cu o stralucire aparte indiferent de conditiile de lumina din jur.

Telefoane mobile Xiaomi Mi A2, Procesor Octa-Core 2.2GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz)

Un telefon cochet, apreciat mai ales de catre domnisoare

Din punctul de vedere al design-ului pus la dispozitie de catre telefonul mobil Xiaomi Mi A2, Procesor Octa-Core 2.2GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz) dar mai ales datorita nuantei sale moderne, acest device este cu siguranta mai multe apreciat de catre fete decat de catre baieti. Chiar si asa, gasindu-se de achizitionat in comert si in alte nuante, smartphone-ul Xiaomi Mi A2 ocupa locuri fruntase in topul raporturilor calitate – pret dintre astfel de device-uri.

Doua sloturi pentru cartele

Majoritatea persoanelor din zilele noastre obisnuiesc sa fie abonate la minim doua retele de telefonie mobila diferite. Acest lucru se intampa atat datorita ofertelor de nerefuzat puse la dispozitie de catre operatorii de telefoane mobile dar si nevoii de a avea semnal bun la internet oriunde s-ar calatori, in tara sau in strainatate. Astfel, producatorii chinezi care au fabricat smartphone-ul Xiaomi Mi A2 au creat pentru utilizatori doua sloturi pentru cartele Nano – Sim cu Dual stand – by.

Nu mai este nevoie de card de memorie daca dispui de acest telefon mobil

Smartphone-ul Xiaomi Mi A2, Procesor Octa-Core 2.2GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+20MP, WiFi 4G, Dual Sim, Android (Roz) vine in ajutorul celor care isi petrec mult timp in fata acestor device-uri, punandu-le la dispozitie o memorie Ram de 4 GB, mai mult decat necesara pentru rularea in conditii normale a jocurilor mai mari. De asemenea, nici la capitolul stocare Xiaomi Mi A2 nu sta mai rau, cei 64 de GB de memorie Flash fiind suficienti pentru stocarea multor amintiri video, foto si audio.

Fotografii clare in nuante splendide

Nu poti sa nu iei in calcul telefonul mobil Xiaomi Mi A2 daca iti doresti un smartphone care sa faca fotografii clare indiferent de conditiile de lumina din jur. Acest dispozitiv mobil vine la pachet cu o camera duala pe fata de 20 de Megapixeli iar pe spate de 12 + 20 de Megapixeli. Iar blitul de pe camera din spate cu siguranta ca face diferenta atunci cand se fotografiaza noaptea cu un Xiaomi Mi A2.

Transmisii de date si conectivitate fara minusuri

La capitolul transmisii de date si conectivitate, telefonul mobil Xiaomi Mi A2, Procesor Octa-Core 2.2GHz/1.8GHz, LTPS IPS LCD Capacitive touchscreen 5.99″, 4GB RAM, 64GB Flash, dual camera 12+20MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Roz) cu siguranta ca nu are minusuri. Astfel cei care achizitioneaza acest device creat de catre cei din compania Xiaomi vor beneficia de conexiune 3G si 4G, Wireless, Hotspot si Wifi Direct, conexiune Bluetooth si USB, dual band, GPRS si Edge.

Optiuni speciale pentru fanii brand-ului Xiaomi

Asa cum ne-au obisnuit de ceva timp cei de la Xiaomi, optiunile de customizare pe care le ofera produsele lor sunt numeroase. Pe langa faptul ca acestea sunt foarte numeroase si poti pierde chiar si o perioada de doua zile pana sa le incerci pe toate, nu pot sa nu fie remarcate si alte optiuni speciale pe care acest device le prezinta. Printre aceste facilitati speciale merita mentionate – senzorul de amprenta, senzorul de proximitate si cel Gyro, Accelerometrul sau Compasul, senzori de nelipsit pentru impatimitii de jocuri video.

Indiferent de motivul pentru care sunteti in cautarea unui telefon mobil nou, daca acesta s-a stricat, l-ati pierdut sau pur si simplu doriti sa va achizitionati unul nou pentru ca v-ati plictisit de cel vechi, mai mult ca sigur ca un telefon mobil creat de catre cei din compania Xiaomi este intotdeauna o idee buna. Exista mai multe aspecte pro pentru care este indicat sa recurgeti la achizitionarea unui smartphone creat de catre aceasta companie chineza, aspecte precum –

– Un raport calitate – pret excelent pe piata din domeniu din strainatate dar si din Romania

– Cele mai multe telefoane mobile Xiaomi sunt construite cu ajutorul aluminiului, material rezistent dar in acelasi timp si elegant iar finisajele lor se incadreaza intotdeauna in randul device-urilor Premium

– Prezinta caracteristici tehnice de top chiar daca pretul poate parea la inceput mult prea mic pentru a fi adevarat, privind proprietatile puse la dispozitia utilizatorilor

– Toate telefoanele mobile Xiaomi sunt construite cu scopul de a se incadra in bugetul oricui insa in acelasi timp si pentru a fi pe placul tuturor, indiferent de gen, locatie sau ocupatie. Astfel, toate aceste dispozitive mobile pun la dispozitia clientilor zeci de metode de customizare si o serie importanta de aplicatii preinstalate, astfel incat utilizatorii lor sa nu se plictiseasca niciodata de ele, schimbarea fiind la indemana tuturor.

– Conectivitate si transmisii de date fara minusuri si camere foto – video care scot fotografii perfecte indiferent de modelul de Xiaomi achizitionat.

In concluzie, in cazul in care sunteti in cautarea unui telefon mobil, nu va doriti sa cheltuiti o suma exagerata de bani pe un astfel de dispozitiv dar, in acelasi timp, cautati caracteristici tehnice de top sau design Premium, Xiaomi este o optiune foarte buna. Variantele Xiaomi cum sunt xiaomi mi a3, xiaomi redmi 6a, xiaomi pocophone f1, xiaomi redmi k20, xiaomi mi max – sunt putin costisitoare pentru cei care isi doresc sa incerce ceva diferit, dar sa fie si in voga in acest domeniu al tehnologiei.

