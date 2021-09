Alertă pentru utilizatorii următoarelor telefoane! WhatsApp nu va mai funcționa începând cu 1 noiembrie

Conform informațiilor transmise de mirror.co.uk, sunt vizate modelele care funcționează cu Android 4.0.4 sau altele mai vechi ori cu iOS 9 sau alte sisteme de operare mai vechi.

Așadar, vor fi afectate 53 de modele de telefoane, începând cu ziua de 1 noiembrie. Potrivit sursei menționate, persoanele care dețin un astfel de model nu vor mai putea face actualizări ale aplicației.

Ce modele sunt afectate?

WhatsApp va continua să funcționeze până la un anumit moment. Totodată, persoanele care nu vor să-și piardă istoricul conversațiilor trebuie să le recupereze atunci când se autentifică pe un dispozitiv nou.

Modele de telefoane care vor fi afectate de noua schimbare sunt următoarele: Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Best L5 II, Optimus L5 Dual, Best L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Best L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Best L4 II, Best L2 II, Optimus Nitro HD, Optimus 4X HD, Optimus F3Q, ZTE V956, Grand X Quad V987, Grand Memo, Xperia Miro, Xperia Neo L, Xperia Arc S, Alcatel, Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Run F1, THL W8, iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.

Veste bună pentru utilizatorii WhatsApp

WhatsApp continuă strategia de monetizare prin shopping a produsului, cu un director de companii, pe care-l testează în prezent doar în Sao Paulo, Brazilia. Aceasta este cea mai nouă soluţie Facebook pentru a face bani de pe urma WhatsApp, fără a încălca prea mult intimitatea utilizatorilor. Este vorba despre un director de companii, unde utilizatorii să descopere magazine şi firme de unde să cumpere produse, relatează Reuters.

Potrivit reprezentanților Facebook, directorul de companii ar putea deveni principalul instrument de comerţ din cadrul WhatsApp şi, totodată, principalul mijloc de monetizare a celei mai populare aplicaţii de chat.

Directorul de companii din WhatsApp va lista un mare număr de magazine şi firme. Utilizatorii îl vor accesa pentru a găsi un brand sau un anumit produs pe care doresc să-l achiziţioneze.

În faza actuală, vor fi găzduite mai multe mii de companii din Sao Paulo, organizate pe categorii precum produse alimentare, îmbrăcăminte sau servicii locale. După Brazilia, testul ar putea fi extins în Indonezia şi India.

Comerţul electronic este mijlocul de monetizare ales de Facebook pentru WhatsApp, ca alternativă la reclame. Compania americană, însă, nu exclude posibilitatea afişării de reclame şi în WhatsApp.

Sursă foto: Dreamstime