WhatsApp nu va mai fi 100% gratuit din decembrie 2023

WhatsApp nu va mai fi 100% gratuit pentru oamenii care folosesc Android (Motorola, ASUS, Xiaomi, Samsung, Lenovo, Huawei etc.). Din decembrie 2023, backup-urile pentru WhatsApp vor fi taxate pe Google Drive. Pe scurt, salvarea istoricului (mesaje, imagini, videoclipuri) nu va mai fi gratuită.

Momentan, oamenii care folosesc Android își pot salva gratuit backup-urile pentru WhatsApp pe Google Drive, datorită unui acord între Meta și Google. Din decembrie 2023, vor putea folosi gratuit doar 15 GB, 100 GB vor costa 1,99 euro/lună, 200 GB vor costa 2,99 euro/lună, doi terabytes vor costa 10 euro/lună.

Inițial, taxele se vor aplica testerilor beta. În 2024, însă, toți utilizatorii vor fi taxați. Toate conturile utilizatorilor Android sunt programate să fie convertite în prima jumătate a anului viitor.

WhatsApp ar putea introduce reclame în curând

Will Cathcart, directorul executiv al WhatsApp, a clarificat strategia companiei cu privire la introducerea reclamelor. El a exclus posibilitatea ca acestea să apară în caseta principală de mesaje, însă a deschis ușa pentru prezența lor în funcția Status (similară cu Stories) și în canale (care permit utilizatorilor să urmărească anumite subiecte).

În ciuda faptului că zona principală de primire a mesajelor va rămâne liberă de reclame, alte părți ale aplicației ar putea găzdui publicitate, oferind oportunități de monetizare. WhatsApp a discutat despre adăugarea de reclame în funcția Status acum câțiva ani, dar această funcționalitate nu a fost implementată niciodată. Deși Will Cathcart a menționat-o ca pe o posibilitate, încă nu s-a materializat ideea.

„Motivul pentru care am schimbat răspunsul este că ar putea exista reclame în alte locuri – canale sau status. De exemplu, oamenii ar putea fi nevoiți să se aboneze pentru canale, ar putea fi exclusive pentru membrii plătitori sau proprietarii ar putea dori să promoveze canalul. Dar, nu, nu vom pune reclame în căsuța de mesaje”, a declarat el.

În septembrie 2023, Will Cathcart a respins în mod categoric un raport al Financial Times care susținea că aplicația de chat are planuri de a introduce reclame. Vorbind pentru presa braziliană, el a precizat că afișarea de reclame în caseta de mesaje nu este modelul potrivit.