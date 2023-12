Vreme extremă în Siberia: – 50° C

Vremea extremă în Siberia! Mercurul din termometre a scăzut la – 50° C. Temperaturile extreme au fost înregistrate în diverse zone din Saha, o regiune extinsă din partea de nord-est a Siberiei.

În Yakutsk, capitala regiunii, situată la aproximativ 5.000 km est de Moscova, sunt – 48° C.

În Moscova, viscolul și grosimea stratului de zăpadă au cauzat întârzieri pe unele aeroporturi. Au fost afectate cel puțin 54 de zboruri. Alte cinci au fost anulate.

Se anticipează ca temperaturile minime din Moscova vor ajunge la -18° C în cursul acestei săptămâni. Valul de frig a fost catalogat de către meteorologi drept „anormal de timpuriu”, relatează agenția de presă Reuters.

În cel mai rece oraș din lume, sunt sub – 50° C

În Republica Saha, situată în partea de nord-est a Siberiei și gazdă pentru Iakutsk, unul dintre cele mai reci orașe din lume, temperaturile medii au coborât sub – 50° C. Aproape întreaga Republica Saha este așezată în zona de permafrost. În capitala regiunii, Iakutsk, situată la aproximativ 5.000 de kilometri est de Moscova, temperaturile minime au variat între -44° C.și -48° C.

Temperaturile minime de sub – 50° C au devenit mai puțin obișnuite în ultimii ani din cauza schimbărilor climatice, care au generat semnale tot mai evidente de topire a permafrostului.

Frigul extrem din Siberia este rezultatul unui sistem atmosferic specific care afectează regiunea. Există câteva factori principali care contribuie la temperaturile foarte scăzute în această zonă.

Masele de aer polar. Siberia primește adesea mase de aer polar din Arctica, care sunt caracterizate prin temperaturi extrem de reci. Aceste mase de aer polar aduc cu ele aerul foarte rece și determină scăderea temperaturilor în regiune.

Permafrostul. O mare parte din Siberia este acoperită de permafrost, adică solul este permanent înghețat. Acest permafrost contribuie la menținerea unor temperaturi reci, deoarece solul înghețat nu absoarbe căldura în mod eficient.

Latitudinea și geografia. Siberia se întinde pe o latitudine mare, iar geografia sa vastă, cu puțini munți care ar putea împiedica mișcarea maselor de aer rece, permite temperaturilor să scadă semnificativ.

Inversiunile termice. Uneori, în perioadele reci, are loc un fenomen numit inversiune termică, când straturile de aer cald se află deasupra celor reci. Aceasta poate duce la blocarea aerului rece într-o regiune și la scăderea ulterioară a temperaturilor.