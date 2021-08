Apocalipsa a ajuns în Siberia. Nu e nicio glumă. Imaginile din Iacutia, cea mai rece regiune din Rusia și una din regiunile populate e schimbată total. Aici, la un moment dat se înregistrau cele mai scăzute temperaturi de pe planetă. Acum, totul a luat-o razna.

În timpul zilei, lumina soarelui e blocată de fumul gros produs de incendiile de pădure care au dus deja la evacuarea a 36 de persoane, majoritatea copii și bătrâni, din localitatea Kylaiy, din această regiune, anunţă Siberian Times.

Autoritățile locale au anunţat 156 de incendii de pădure izbucnite în regiune. Iacutia se confruntă cu incendii devastatoare din luna mai 2021. „Plouă cu cenușă și toată zona e acoperită de un fum gros”, a declarat Elena Alekseeva, jurnalist local la News. Ykt.

Siberia, cea mai întinsă regiune a Rusiei, cunoscută până în prezent sub denumirea de Regatul Permafrostului, se transformă în Capitala Focului, după ce incendiile de pădure din această vară au afectat deja 2 milioane de hectare de teren.

Locuitorii din regiunile aflate la est, vest și nord de capitala Iakuțk spun că abia mai pot respira din cauza fumului gros produs de incendii. Animalele sălbatice și-au părăsit habitatele naturale și au invadat șoselele. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu urși care se plimbă printre mașini în căutare de hrană.

Peste 2.000 de pompieri se luptă cu incendiile de pădure din Siberia, au declarat autoritățile locale, mai spune sursa citată.

Number of wildfires in Yakutia, Russia’s largest and coldest territory, grew earlier today to 144; ten areas of the republic are badly affected. Yakutia is going through the third month of heatwave and catastrophic wildfires #wildfires2021Russia pic.twitter.com/plUYQNXsaT

