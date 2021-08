Începând de luni, valul de căldură începe să se intensifice, meteorologii anunțând că temperaturile pot ajunge și până la 38 de grade Celsius. Meteorologul Mihai Huștiu anunță că valul de căldură se extinde în toate regiunile, subliniind că disconfortul termic va atinge pragul critic de 80 de unități în majoritatea regiunilor.

„Astazi, valul de caldura se intensifica si se extinde in toate regiunile. Temperaturile vor urca la 38-39 de grade in Banat, sudul Crisanei si vestul Olteniei, in restul regiunilor vor fi maxime de 34-36 de grade. Disconfortul termic va atinge pragul critic de 80 de unitati in aproape toate regiunile.”, spune meteorologul.