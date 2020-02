“Coafurile in tendinte sunt cele feminine, sexy, lejere, dar in acelasi timp atent studiate. Se poarta parul aranjat cu textura, folosind produse de styling care nu incarca parul si ii reda un aspect sanatos, stralucitor. In trend sunt buclele lejere cu varfurile naturale”, explica hairstylist-ul.

Adrian Perjovschi incurajeaza miresele sa aleaga accesoriile de par, florile in par sau bentitele cu bijuterii. De asemenea, ofera recomandari in functie de lungimea parului: “Foarte sexy este considerata coada de tip ponny tail, cu carare intr-o parte. Aceasta poate fi dreapta sau ondulata in stil romantic. Pentru parul scurt se opteaza pentru texturizare cu pomade”, adauga specialistul.

Ce nu se mai poartă în 2020?

In materie de organizare, wedding planner-ul Ivona Nenu vorbeste despre ce nu se mai poarta in 2020: “Mesele rotunde nu mai sunt la moda. Mirii vor opta anul acesta pentru mesele dreptunghiulare pe care le vor orna cu cele mai spectaculoase decoratiuni. Pline de culoare, care coboara din tavan, decoratiuni uriase. Toate acestea pentru pentru a suprinde si pentru a crea o atmosfera de basm. Iar nuntile destinatie raman in trend si anul acesta”, completeaza Ivona Nenu.

Make-up artistul Dana Petrina vine cu sfaturi pentru un machiaj care sa atraga toate privirile: “Este foarte important ca machiajul pe care o mireasa îl alege sa ii reflecte personalitatea, preferințele. In 2020 in trend este machiajul nude, iar miresele vor opta pentru smokey eyes, pentru eyeliner si buze stralucitoare.”

Madda Petcu, make-up artist completeaza: “Anul acesta dispar exagerarile in materie de volum, se pastreaza naturaletea formei chipului, se poarta tenul cat mai luminos, cat mai curat. Ca si culori, pentru ploape mergem pe culori pastel, nuante de maro, aramiu, pe care le regasim in natura.”

Cum trebuie să fie aranjamentul perfect?

Designerul floral Dhaniel Nora descrie aranjamentele de anul acesta ca fiind elegante, luxuriante si romantice.

“Anul acesta vom vedea din ce in ce mai mult buchete neobisnuite si rasfirate, cu forme neregulate. Miresele vor avea aceleasi flori preferate: lalele, bujori, ranunculus, trandafir (neaparat de gradina), astilbe, chiar si pampasul, care a inceput sa fie folosit doar anul trecut, deja apare in cerintele multor mirese. Totul pus in evidenta de multe luminite si lumanari.”

Stilistul bridal Adina Basalic vorbeste despre trendurile in materie de rochii de mireasa.

“Vorbim atât de rochii de mireasă în linii simple, cu un aer romantic, cât și de rochii ample, cu volum, perfecte pentru o prințesă modernă. In 2020 se poarta decolteurile adânci, volumul si stilul nonconformist, iar printre elementele vedeta ale acestui sezon sunt aplicatiile florale 3D.”

In completarea intregii tinute vin bijuteriile

“Vorbim despre o revenire a cerceilor statement, de dimensiuni mari, din metale pretioase. Revin in atentie diamantele colorate – roz pal, bleu sau galbene, perlele, cerceii rotunzi de dimensiuni mari si pietre pretioase precum rubinele, safirele, smaraldele”, explica Andreea Moogu, designer de bijuterii.

Te-ar putea interesa și: