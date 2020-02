Cele mai importante nume în industria britanică de film. Premiile BAFTA 2020

Cele mai importante distincţii ale industriei de film britanice, atribuite în fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei Britanice de Artă a Filmului şi Televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), sunt trofeele BAFTA. Acestea au fost decernate duminică seară în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Londra, cu o săptămână înainte de cel mai așteptat eveniment în domeniu: decernarea premiilor Oscar.