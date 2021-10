Dr Psihiatru Gabriel Diaconu a publicat recent, pe pagina sa de Facebook, unica soluție pe care el consideră că o avem pentru a putea încheia pandemia provocată de virusul COVID-19. Medicul vorbește despre importanța vaccinării, dar și despre categoriile socio-profesionale cele mai vulnerabile în fața îmbolnăvirii dacă nu acceptă vaccinarea.

„Nu e nimic pozitiv la un test pozitiv pentru Covid-19. De când am rămas acasă, mai bine zis de când am rămas ÎN casă, aproape 150.000 de români au trecut prin aceeaşi experienţă. Dintre ei, peste 15.000 au trebuit să fie internaţi în spital pentru că starea lor era degradată. Dintre aceştia, 3000 au murit, dintre care o treime (1000) doar în ultimele câteva zile. Sunt doar 13 zile, iar zilele nu s-au terminat. Mă aflu aici, sunt viu. Şansele să fi fost mort erau foarte mici.

Sunt vaccinat. Stările neplăcute fizic pe care le-am avut au fost tolerabile, chiar dacă nesuferite, şi n-au durat decât câteva zile. Tusea, tusea seacă, sâcâitoare, din gât, din faringe, a durat ceva mai mult. Mă mai râcâie uneori. Altfel, n-aş putea deosebi ce am avut de o răceală a copilăriei. Dar ceva, ceva din ultimele două săptămâni mi-a spus, undeva foarte jos, intuitiv, că fără protecţie vaccinală virusul ăsta ar fi muşcat rău din mine. Aşa cum a muşcat din părinţii mei. Sau ai tăi. Aşa cum a muşcat din oameni pe care îi ştiu, şi care astăzi nu mai sunt”, scrie medicul Gabriel Diaconu pe Facebook.

Care va fi situația în România?

Pe pagina sa de Facebook, Gabriel Diaconu a descris criza sanitară din România, din perspectivă medicală. Acesta a făcut cutremurătorul anunț în care spune că până la finalul anului „vom fi pierdut cam un sfert din potenţialul maxim de mortalitate estimat la început, adică spre 100.000.”

„N-a fost nevoie decât de 13 zile pentru ca PNL să-şi schimbe premierul şi apoi să-şi prăbuşească guvernul. Iar, mai apoi, să văd cu ochi aievea cum apărarea noastră în faţa tsunami-ului pandemic crapă, în timp ce politicienii bat câmpii. Asta dacă mai vorbesc. Pentru că unii dintre ei s-au trezit sfioşi, brusc şi dintr-o dată, unde înainte erau lei paralei. Am aflat că unii dintre argaţii vehemenţi ai teoriei conspiraţiei sunt pe un pat de spital. Sau că alţi negaţionişti acum fac chetă să facă rost de tocilizumab. Pe care între timp au învăţat să-l pronunţe.” a explicat acesta.

„Pe bună dreptate, într-o după-amiază, am vărsat năduf cu Lucian Duta privind nemernicia de la vârf. Eu că imbecilii au sabotat campania de vaccinare în vară, el – la fel de corect – că imbecilii continuă să aplice protocoalele de anul trecut, când am fi putut prioritiza din timp achiziţia de anticorpi monoclonali. Am fi putut face testarea cu teste rapide antigen mai facil accesibilă. Am fi putut. Ce mai putem, acum? Năduf, năduf, dar trebuie să mai putem.”, a adăugat medicul psihiatru Gabriel Diaconu.

Când se va încheia acest val?

Medicul psihiatru aproximează că acest val s-ar putea încheia abia în luna decembrie, însă, după spusele sale, „vor mai muri mii până la sfârşit de val”.

„Când m-a întrebat ce cred că se întâmplă i-am răspuns şi lui, ca şi altora, că va fi biblic: Preţul răspândirii accelerate va fi în viaţă de om. Cu cei dinainte, cu cei vaccinaţi, se va stinge calvarul undeva spre 1 decembrie. Dar vor rămâne nişte zeci de mii internaţi, şi vor mai muri mii până la sfârşit de val. Până la finele anului 2021, al doilea an de pandemie, vom fi pierdut cam un sfert din potenţialul maxim de mortalitate estimat la început.

Adică spre 100.000. Avem în faţă o SINGURĂ soluţie, una care cere de la toţi parlamentarii un moment de luciditate în faţa catastrofei fără precedent prin care trece România. Anume vaccinarea obligatorie a anumitor categorii socio-profesionale. Dacă Parlamentul decide asta, până la 1 decembrie am putea vaccina undeva la nord de 500.000 de persoane. Păstrând proporţiile, asta înseamnă că am putea salva 10.000 de oameni de la moarte într-un calendar oarecare”, a mai spus Dr. Gabriel Diaconu.