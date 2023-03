„Este dureros să priveşti oraşele din Donbas, în care Rusia a adus suferinţă şi ruină teribilă”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat miercuri, 22 martie 2023, linia frontului de luptă pentru a-i încurajat pe soldaţii ucraineni. Într-un mesaj video postat pe canalul de Youtube al „Biroului Președintelui Ucrainei”, el le-a mărturisit oamenilor că şi-a petrecut întreaga zi pe terenul de luptă, mergând în Donbas, pe linia frontului, în zona Bahmut, apoi în Harkov, recunoscând că a fost tulburat de ceea ce a văzut, dar rămâne optimist că armata Ucrainei va dobândi victoria.

Potrivit spuselor sale, acum, este important ca Harkovul „să rămână puternic” pentru a putea elibera teritoriul ocupat de armata Rusiei, inclusiv Peninsula Crimeea. „Harkovul dă putere întregului est”, a punctat el.

„Este dureros să priveşti oraşele din Donbas, în care Rusia a adus suferinţă şi ruină teribilă. Sirena de alertă aeriană sună aproape constant, din oră în oră, în Kramatorsk, ameninţarea constantă a bombardamentelor, ameninţarea constantă a vieţii… Chiar acolo, în Donbas, în regiunea Harkov – oriunde a ajuns răul rusesc, este evident că statul terorist nu poate fi oprit decât de un singur lucru: victoria noastră. Şi noi o vom asigura – victoria ucraineană.

Astăzi am lucrat toată ziua în regiuni. Donbas – linia frontului, luptătorii noştri, regiunea. După aceea, regiunea Harkov – situaţia din Harkov, de la graniţă, din toate raioanele regiunii, reconstrucţia, protecţia infrastructurii critice. Am început de pe front, din zona Bahmut. Este o onoare pentru mine să îi sprijin pe luptătorii noştri care apără ţara în cele mai grele condiţii de front. Am înmânat distincţii de stat, le-am mulţumit soldaţilor noştri pentru curajul lor, pentru rezistenţa lor, pentru Ucraina – pe care o păstrăm datorită unor astfel de eroi, datorită fiecăruia dintre ei care luptă împotriva răului rusesc.

Am făcut o vizită la luptătorii răniţi. Le-am urat – şi sunt sigur că şi în numele dumneavoastră, al întregului nostru popor – o recuperare rapidă. Le-am mulţumit medicilor şi asistentelor. Şi acum vreau să le mulţumesc tuturor celor care îi sprijină pe soldaţii noştri care se recuperează. Sunt recunoscător fiecărui voluntar, fiecărui partener al nostru care ne ajută!

Este foarte important ca Harkovul să fie puternic. Foarte bine lucrat! Mulţumesc, oameni din Harkov! Rezistaţi cu încredere. Oraşul trăieşte, oraşul luptă, Harkov dă putere întregului nostru est. Le mulţumesc tuturor celor care au rămas în Harkov, care muncesc, care dau de lucru altora, care menţin securitatea, protejează graniţa! Mulţumesc tuturor – în posturi, la posturi, la instalaţiile de infrastructură critică, lucrătorilor din serviciile publice, autorităţilor locale, întreprinderilor, educatorilor…”, a declarat, miercuri, Volodimir Zelenski.

„Vom face totul astfel încât culorile albastru şi galben să îşi continue mişcarea de eliberare”

Volodimir Zelenski a precizat că a sesizat că în toate zonele din estul Ucrainei, acolo unde există un steag ucrainean, există şi speranţă, reamintind că vor „face totul astfel încât culorile albastru şi galben să îşi continue mişcarea de eliberare, readucând viaţa normală în întreaga” Ucraina, „de la Doneţk până la graniţă”.

„Vom răspunde cu siguranţă ocupantului pentru fiecare atac asupra oraşelor noastre… Loviturile ruseşti de astăzi la Zaporojie, atacul de peste noapte asupra regiunii Kiev… Toate loviturile ruseşti vor primi un răspuns militar, politic şi juridic. Rusia va pierde acest război. Nu există nimeni în lume care să nu simtă deja acest lucru. Toată lumea înţelege toate acestea. Şi fiecare ucigaş rus ar trebui să înţeleagă că un mandat de arestare este cel mai bun lucru care i se poate întâmpla”, a punctat președintele Ucrainei.

„Nu am nicio îndoială că vom reda libertatea întregului nostru stat”

Volodimir Zelenski şi-a încheiat discursul amintind că este începutul lunii sfinte a Ramadanului pentru musulmamii din Peninsula Crimeea, care sunt nevoiţi să își petreacă această perioadă sub ocupaţie rusă.

„În această seară începe luna sfântă a Ramadanului pentru musulmani. O parte semnificativă a comunităţii noastre musulmane ucrainene, poporul tătar din Crimeea, este forţată să petreacă Ramadanul sub ocupaţie, sub ameninţarea represiunii şi abuzurilor ruseşti în Crimeea, sub bombardamente în alte părţi ale Ucrainei şi în bătăliile de pe front. Nu am nicio îndoială că vom reda libertatea, respectul şi securitatea întregului nostru stat şi tuturor comunităţilor.

Şi fie ca puterea rugăciunii din această lună sfântă să ne ajute să curăţăm Ucraina de răul rusesc lipsit de Dumnezeu, de cei care nu cred cu adevărat în nimic şi de aceea sunt capabili de o asemenea teroare. Fie ca următorul Ramadan să înceapă în pace şi pe întreg pământul ucrainean liber de Rusia. Ramadan Mubarak!”, le-a zis Volodimir Zelenski tătarilor din Peninsula Crimeea.