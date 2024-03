Vodafone își va vinde afacerea din Italia către grupul elvețian Swisscom AG

Vodafone a anunțat vineri, 15 martie 2024, că va vinde afacerea sa din Italia către grupul elvețian Swisscom AG, într-o tranzacție evaluată la opt miliarde de euro.

În ianuarie 2024, operatorul britanic de telefonie a respins oferta grupului francez de telecomunicații Iliad SA de a fuziona afacerile lor din Italia, menționând că explorează alte posibilități.

În prezent, Vodafone a ajuns la un acord cu Swisscom AG, ce dorea să fuzioneze subsidiara sa italiană (Fastweb) cu Vodafone Italia. Tranzacția va conduce la formarea celui de-al doilea cel mai mare operator de servicii în bandă largă din Italia, urmând liderul de piață, TIM. Va consolida poziția în segmentul profitabil al afacerilor și în domeniul telefoniei mobile.

„Vodafone Italia şi Fastweb aduc împreună infrastructuri de vârf de telefonie fixă şi mobilă complementare, competenţe şi capacitatea de a crea un competitor important pe o piaţă cu oportunităţi ridicate de creştere”, se arată în comunicatul de presă emis de Swisscom AG.

Tranzacția este programată să se încheie în primul trimestru al anului 2025. Grupul elvețian a precizat că nu va fi necesar votul acționarilor.

Vodafone își propune să își îmbunătățească performanțele financiare și să obțină numerar vânzând părți ale afacerii sale, inclusiv subsidiara sa din Spania. Această decizie vine după ce au fost încheiate acorduri pentru vânzarea operațiunilor din Ungaria și Ghana.

În trimestrul trei al acestui an fiscal, Vodafone a raportat o creștere de 4,7% a veniturilor din servicii, similară cu cea din trimestrele anterioare, cu declinul mai redus în Spania compensând contribuția mai slabă din Germania, unde creșterea s-a încetinit de la 1,1% la 0,3%.

Italia a fost piața cu evoluția cea mai dificilă, veniturile din servicii scăzând cu 1,3% în trimestrul trei, după un declin de 1% în trimestrele precedente.

Vodafone și Three UK se vor uni pentru a forma cea mai mare rețea de telefonie mobilă din Regatul Unit

Afacerile sale din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord urmează să fuzioneze cu Three UK pentru a forma cea mai mare rețea de telefonie mobilă a regatului britanic, evaluată la 15 miliarde de lire sterline.

Three a fost lansată în 2003 ca prima rețea exclusiv 3G din Marea Britanie, stabilind temelia unei rețele concepute să fie diferită. În prezent, este o companie de conectivitate ce unește oameni cu oameni, oameni cu lucruri și lucruri cu lucruri, și are 10,3 milioane de clienți. Acoperă 99% din populația Regatului Unit și suportă 29% din traficul de date mobile.

În august 2019, Three a lansat 5G, fiind recunoscută de Ookla pentru cea mai rapidă rețea 5G din Marea Britanie. Three UK este un partener mândru al organizației Samaritans, folosind puterea rețelei și a tehnologiei sale pentru a conecta 1 milion de oameni la sprijin emoțional. E recunoscută ca cel mai bun partener angro la Mobile Industry Awards și ca operatorul gazdă al anului la MVNO World Congress.

Three UK face parte din grupul de companii CK Hutchison Holdings Ltd, care desfășoară operațiuni de telefonie mobilă în 11 țări. Are peste 4.800 de angajați în birourile din Reading și Glasgow și în cele 297 de magazine cu amănuntul.