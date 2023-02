Așadar, ministrul britanic al Apărării a spus că Rusia a demonstrat un dispreţ total nu doar faţă de vieţile oamenilor din Ucraina, ci şi faţă de cele ale propriilor soldaţi.

„Cred că Rusia a demonstrat un dispreţ total nu doar faţă de vieţile oamenilor din Ucraina, ci şi faţă de cele ale propriilor soldaţi”, a declarat ministrul Wallace la postul de radio LBC.

Ministrul britanic al Apărării spune că Vladimir Putin nu se va opri prea curând

După 12 luni de război în Ucraina, circa 188.000 de soldaţi ruşi sunt morţi şi răniţi „ca urmare a acestei catastrofale erori de calcul şi a agresiunii preşedintelui Putin”, a afirmat Ben Wallace.

„Când cineva a întrecut măsura şi crede că este în regulă să facă asta propriului său popor, nu cred că se va opri”, a spus Wallace, întrebat dacă războiul ar putea dura încă 12 luni.

Marea Britanie va păstra un minut de reculegere vineri în semn de respect pentru victimele conflictului din Ucraina, cu ocazia împlinirii unui an de la declanşarea invaziei ruse împotriva acestei ţări.

Marea Britanie, SUA și Germania s-au angajat să trimită tancuri moderne în Ucraina

„Reputația armatei ruse este în zdrențe, iar el este izolat în lume. Chiar și chinezii îl tratează ca pe unchiul jenant. Nu prea vor să vorbească cu el”, a mai spus ministrul.

Marea Britanie, SUA și Germania s-au angajat să trimită tancuri moderne în Ucraina pentru a învinge forțele rusești. Liderii ucraineni au cerut, de asemenea, avioane mai avansate pentru a ajuta la câștigarea bătăliei cerului.

Întrebat dacă membrii NATO vor trimite echipamente în Ucraina, Wallace a răspuns: „Vom vedea țări care sunt membre ale NATO care ar putea să trimită echipamente ale Forțelor Aeriene sau, sau MiG 29”.

Wallace a declarat că demonstrația de sprijin din partea țărilor NATO și a aliaților a fost „remarcabilă”.

„Cred că la două zile după invazie, am prezidat o conferință a donatorilor, la care au participat 24 de națiuni. Săptămâna următoare, am avut una în care au fost 32, iar apoi americanii au preluat conducerea și am ajuns la peste 50”, a adăugat Wallace.

De asemenea, acesta a fost întrebat cât de mult sprijin militar va continua să trimită Marea Britanie în Ucraina.

„Anul trecut am prevăzut în buget 2,3 miliarde, iar anul viitor va fi tot de 2,3 miliarde. Unele dintre echipamentele pe care le-am dat sunt destul de vechi, așa că prețul lor contabil nu ar fi deosebit de valoros”, a răspuns ministrul.

Secretarul apărării a recunoscut că o parte din echipamentele trimise de Marea Britanie în Ucraina sunt mai vechi de 30 de ani, adăugând că acesta este „un simptom” al problemelor bugetare mai largi ale armatei britanice.