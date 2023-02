Informaţia a fost dezvăluită chiar de către Evgheni Prigojin, şeful grupului de mercenari Wagner, care luptă în Ucraina împotriva militarilor Kievului.

Cel supranumit „bucătarul lui Putin” a dezvăluit o fotografie în care se pot observa trupurile a câteva zeci de luptători de-ai săi, morţi într-o singură zi, marţi, 21 februarie, în luptele aprige ce se dau pentru oraşul ucrainean Bahmut, situat în regiunea Doneţk.

Prin respectiva imagine care arată numărul mare de victime suportat de grupul Wagner, Evgheni Prigojin critică comandamentul de la Moscova pentru că nu oferă suficientă muniție grupării sale paramilitare.

„Acesta este unul dintre locurile în care morții sunt adunați, aceștia sunt băieții care au murit ieri din cauza lipsei de obuze.

Trebuiau să fie de cinci ori mai puțini”, afirmă Evgheni Prigojin într-o înregistrare audio, potrivit site-ului Meduza.

Atenţie! Imagini cu un puternic impact emoţional.

Losses of the PMC Wagner in the Bakhmut direction. One day. Prigozhin photo. pic.twitter.com/V2FJHBdJn0

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 22, 2023