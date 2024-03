Vladimir Putin are un nou obiectiv! Potrivit unui raport al Serviciului de Informații Militare al Marii Britanii, armata rusă continuă să desfășoare ofensiva în Ucraina.

În prezent, se concentrează pe extinderea controlului în zona orașului Bahmut. Ruși au capturat acest oraș în luna mai a anului 2023.

Conform sursei citate, trupele ruse au înaintat și au ocupat sectoarele estice ale satului Ivanovskoe și sunt în prezent în atac împotriva pozițiilor ucrainene din Bogdanovka.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 March 2024.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/JA3Q89aXTg #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zn90HvKyL5

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 7, 2024