Un sondaj de opinie realizat în rândul ucrainenilor arată că 90,3% din populația chestionată este încrezătoare în victoria Ucrainei în războiul cu Federația Rusă.

Studiul a fost realizat online, în perioada 1-4 iunie, cu sprijinul Institutului de Sociologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, la inițiativa Biroului Preşedintelui de la Kiev.

După primele 100 de zile de război, 70,7% dintre ucraineni au afirmat că sunt „absolut siguri” că Ucraina va câştiga războiul cu Rusia, transmite agenţia naţională de presă Ukrinform.

19,6% au declarat că sunt „mai degrabă siguri” de victoria Ucrainei, 6,1% au remarcat că le este dificil să răspundă, 3,6% au declarat că sunt „mai degrabă neîncrezători” şi „deloc încrezători”.

Doar 1,7% dintre respondenți au spus că nu cred într-o victorie ucraineană.

În plus, potrivit sondajului, 35,5% dintre ucraineni consideră că Ucraina are nevoie de o perioadă de șase luni sau un an pentru a obține victoria împotriva Rusiei, 20,4% cred că sunt necesare câteva luni, iar 16,9% au declarat că ar fi nevoie de mai mult de un an.

La sondaj au participat ucraineni din toate regiunile Ucrainei, cu excepția teritoriilor temporar ocupate din Crimeea şi regiunile estice Donețk și Luhansk.

În tot acest timp, preşedintele Volodimir Zelenski anunţă că Ucraina se pregătește deja pentru „cea mai grea iarnă de la independență”.

„În situația actuală din cauza agresiunii Rusiei, aceasta va fi cea mai grea iarnă din toți anii de independență”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, marți, planurile de a-și pregăti țara pentru „cea mai grea iarnă din toți anii de independență” din cauza „agresiunii ruse”.

În acest scop, Zelenski a spus în discursul său regulat obişnuit de seară că s-a întâlnit cu oficiali guvernamentali și reprezentanți ai celor mai mari companii energetice de stat și autorități de reglementare, scriu jurnaliştii spanioli de la COPE.

„Indiferent de ceea ce își plănuiesc ocupanții, trebuie să ne pregătim pentru iarna care vine în țara noastră”, a punctat liderul ucrainean. În cadrul ședinței s-a discutat achiziția de gaze, acumularea de cărbune și producerea de energie electrică. „În situația actuală din cauza agresiunii Rusiei, aceasta va fi cea mai grea iarnă din toți anii de independență”, a spus el.

Toată producţia de gaz şi cărbune a Ucrainei vă rămâne în ţară

Zelenski a anunțat că Ucraina nu își va vinde gazul și cărbunele altor țări, deoarece toată producția națională va fi direcționată către nevoile interne ale cetățenilor săi. În același timp, el a adăugat că Ucraina încearcă să-și mărească capacitatea de a exporta energie electrică.

„După aderarea istorică a țării noastre la rețeaua energetică unificată a Europei, astfel de exporturi ne permit nu numai să ne creștem veniturile valutare, ci și să influențeze direct stabilizarea situației energetice din țările vecine, ceea ce reduce consumul de energie al Rusiei”, a adăugat el.

Un alt aspect important discutat în ședința de marți a fost programul de reparații la termocentrale, centrale termice combinate și camerele cazanelor, în special pentru cele care au fost avariate sau complet distruse de atacurile rusești.

„Implementarea acestui program în lunile următoare este una dintre sarcinile principale ale Ministerului Energiei al Ucrainei”, a mai spus Zelenski.