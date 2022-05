Dumskaya, un website de știri ucrainean, susține faptul că nava de război Amiral Marakov ar fi fost avariată grav de o rachetă antinavă ucraineană de tip Neptune, în apropiere de Insula Şerpilor din Marea Neagră.

Potrivit sursei citate, forțele ruse au trimis elicoptere speciale pentru a salva echipajul navei de război.

În raportul zilnic privind pierderile suferite de armata rusă pe frontul de luptă, Ministerul Apărării Naționale din Ucraina a declarat că o navă rusească a fost distrusă, însă nu a oferit detalii suplimentare și nu a pomenit nimic de nava de război Amiral Marakov.

Însă parlamentarul ucrainean Oleksii Honciarenko a scris pe rețelele sociale că nava de război lovită de forțele ucrainene este Amiralul Makarov.

În plus, un dispozitiv de monitorizare a navelor maritime a arătat o navă de salvare rusă SPK-46150 întreptându-se spre nava de război Amiral Makarov, joi seară, 5 mai.

De asemenea, un site de monitorizare a forţelor aeriene a identificat o dronă de recunoaştere Global Hawk cu rază lungă de acţiune a Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii deasupra locaţiei respective, vineri dimineaţa, la ora locală 5:00.

It’s seeming more and more likely that the Claims about the Russian Frigate Admiral Makarov being stuck by Ukrainian Anti-Ship Missiles off the Coast of Odessa is True, multiple Rescue Ships and Aircraft are reportedly in the Area with U.S Surveillance Drones keeping eyes on it. pic.twitter.com/JTuAKr1VEd

— OSINTdefender (@sentdefender) May 6, 2022