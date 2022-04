Avertisment dur venit de la Londra! Flora rusă poate lovi în continuare ținte ucrainene. Câte nave se află în Marea Neagră

Flota rusă din Marea Neagră își păstrează capacitatea de a lovi ținte ucrainene și de coastă, chiar dacă a pierdut nava de debarcare Saratov și crucișătorul Moskva, informează Ministerul britanic al Apărării.

Într-o postare pe contul de Twitter, Ministerul britanic al Apărării arată că aproximativ 20 de nave ale marinei ruse se află în zona operațională din Marea Neagră, precizând, de asemenea, că este vorba și despre submarine.

“Strâmtoarea Bosfor rămâne închisă pentru toate navele de război care nu sunt turcești, ceea ce face ca Rusia să nu-și poată înlocui crucișătorul pierdut Moskva în Marea Neagră”, se adaugă în buletinul periodic.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 April 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/kGpbSP2o7L

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PKEHRgHGJ6

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 28, 2022