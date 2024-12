Pe 26 decembrie, Rusia a declarat stare de urgență la nivel federal din cauza unei scurgeri de țiței provocate de două petroliere rusești în Marea Neagră, anunță Ministerul pentru Situații de Urgență.

Cele două petroliere au fost afectate de o furtună pe 15 decembrie. Una dintre ele s-a rupt în două, iar cealaltă a eșuat.

Scurgerile de țiței au afectat grav plajele de nisip din Anapa din Rusia, o stațiune turistică renumită, provocând daune semnificative faunei sălbatice. Printre speciile afectate se numără păsările marine, delfinii și marsuinii, care au suferit consecințe serioase din cauza poluării.

Peste 10.000 de persoane au fost implicate în eforturile de curățare, mobilizate pentru a combate impactul dezastrului ecologic.

Coming to Europe soon: Oil spills from the Russian tankers

This video shows the spill from Russian tankers this week in the Black Sea, but these outdated unregulated tankers are run through the entire Europe and constitute 17% of the global fleet

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) December 17, 2024