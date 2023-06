Imaginile apărute pe rețelele de socializare și în presa internațională arată că președintele Rusiei a făcut o baie de mulțime într-una dintre cele mai sărace zone ale țării, la câteva zile după ce Evgheni Prigojin a încercat să-l forțeze să schimbe conducerea ministerului Apărării și a Armatei Rusiei.

Mai precis, liderul de la Kremlin a fost primit cu urale în timpul unei vizite într-o republică autonomă, în care au avut loc proteste față de mobilizarea forțată de anul trecut, dar și față de războiul din Ucraina.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu Vladimir Putin zâmbind și strângând mâna cu numeroși oameni, în Derbent, Daghestan, unde s-a fotografiat cu mulți tineri.

Președintele Rusiei ar fi ajuns miercuri, 28 iunie, în această zonă din Rusia pentru a participa la o „întâlnire despre turism” cu șeful republicii autonome Daghestan, Serghei Melikov, precum și alte evenimente, potrivit anunțurilor din presa oficială de stat rusă.

Trebuie menționat că Daghestan este una dintre cele mai sărace regiuni ale Rusiei. În această locație, Vladimir Putin a ajuns în mijlocul mulțimii și a început să strângă mâinile oamenilor adunați în jurul său și chiar să îi sărută pe obraz pe câțiva.

Imaginile arată și că liderul de la Kremlin a fost urmat de foarte mulți bodyguarzi. Mai apoi, Vladimir Putin a vizitat cea mai veche moschee din țară și a mers prin regiunea măcinată de protestele anti-război de anul trecut.

