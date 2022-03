Rusia se pregătește să se deconecteze de la rețeaua de internet globală, după atacurile cibernetice suferite de la începutul războiului din Ucraina.

Rusia a început pregătirile active pentru deconectarea de la internetul global. Cel târziu pe 11 martie, toate serverele și domeniile trebuie să fie transferate în zona rusească. În plus, sunt colectate date detaliate despre infrastructura de rețea a site-urilor, a anunțat Nexta.

#Russia began active preparations for disconnection from the global Internet

No later than March 11, all servers and domains must be transferred to the #Russian zone. In addition, detailed data on the network infrastructure of the sites is being collected. pic.twitter.com/wOCdRqOJej

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2022