În urma slujbei de duminică, Suveranul Pontif a vorbit despre războiul din Ucraina, după ce a realizat rugăciunea Angelus.

„Râuri de sânge şi de lacrimi curg în Ucraina, nu este vorba doar de o operaţiune militară, ci de un război care seamănă moarte, distrugere şi suferinţă”, spune Papa.

El a făcut apel la mediul politic pentru încetarea conflictului și stabilirea unor coridoare umanitare care să permită oamenilor să fugă din calea războiului. Atât în Kiev, cât și în Mariupol, civilii ucraineni nu au putut să fugă din calea războiului pentru că bombardamentele ruse nu au încetat. Putin îl acuză pe Zelenski ca fiind de vină pentru situația umanitară.

„Numărul victimelor creşte precum şi cel al persoanelor care părăsesc ţara, în special mame cu copii. Nevoia de asistenţă umanitară în această ţară martirizată creşte de la o oră la alta într-o manieră dramatică”, spune papa Francisc.

Suveranul Pontif a mulțumit jurnaliștilor care și-au pus viața în pericol pentru informarea corespunzătoare cu privire la conflictul militar din Ucraina.

I would also like to thank the journalists who put their lives at risk to provide information. Thank you, brothers and sisters, for this service that allows us to be close to the tragedy of that population and enables us to assess the cruelty of a war. #Ukraine #Peace

