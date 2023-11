Renato Usatîi a vorbit, marți, despre chestiuni legate de securitatea economică și securitatea națională a Rusiei. Potrivit spuselor sale, în perioade diferite, în intervalul 2004-2014 și, ulterior, 2018, au existat multiple instrucțiuni provenite de la președintele Rusiei, Vladimir Putin. Spre exemplu, în 2016, s-a încercat o acțiune de intimidare, în propria locuință, unde se aflau și părinții săi.

În 2018, a părăsit Rusia, dar a continuat să-și îndeplinească „datoria”, luptând împotriva lui Vladimir Plahotniuc, fostul prim-vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău. În urma acestei lupte, părinții săi au obținut cetățenia rusă printr-un decret prezidențial „închis”, emis în 2018. La un moment dat, chiar, s-a încercat răpirea tatălui său. Răpirea ar fi fost orchestrată de Serviciile Speciale Ruse.

„Au fost chestiuni din sfera securităţii economice şi naţionale a ţării al cărei cetăţean sunt. În momente diferite – în 2004-2014, şi apoi din 2018, au fost multe instrucţiuni care au venit de la dumneavoastră. Bunăoară, în 2016 au încercat să mă frângă la Moscova, venind la mine în casă, unde erau părinţii mei.

Serviciile de Informaţii au acţionat atunci în tandem cu micul escroc Dodon. Aceste informaţii pot fi verificate cu uşurinţă cu Alexandr Kolpakov, responsabilul de afacerile preşedintelui Federaţiei Ruse.

În 2018, am părăsit Rusia şi am fost în Europa. Dar şi acolo mi-am îndeplinit ceea ce consider datoria mea – am luptat împotriva lui Plahotniuc. Înţeleg că pentru această luptă părinţii mei au primit cetăţenia rusă, printr-un decret prezidenţial “închis”, în 2018”, a zis el în cadrul unui videoclip postat, marți, pe contul său de Facebook.