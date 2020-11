Concurenta la Ferma a vorbit despre relația dintre ea și George Burcea în contextul emisiunii de la Pro TV.

„George a fost sprijinul meu în toată această perioadă! Mi-a dat multă încredere în mine și m-a făcut să realizez că sunt o fată foarte puternică. Tocmai de aceea îi sunt recunoscătoare și mă bucură enorm de tare legătura ce s-a creat între noi. A venit natural, firesc și atât de frumos! Fix a așa venit și sărutul. A fost unul dintre cele mai emoționante momente din „Fermă” și a încununat toată apropierea pe care am simțit-o noi pe parcursul competiției”, a spus Viviana Spusub, conform viva.ro

Relația dintre cei doi

Conform celor spuse de Viviana Sposub, aceasta a fost surprinsă de următoarele calități.

„George este un om minunat! Am spus-o și o voi mai spune! M-a surprins plăcut felul lui de a fi, mai ales că părerea mea înainte de a-l cunoaște nu era una tocmai bună. Este muncitor, ambițios, descurcăreț. Omul ăsta chiar se pricepe la toate! Dar, pe lângă astea, faptul că a fost atât de cald cu mine, atât de grijuliu și protector m-a făcut să văd în George mai mult decât aș vedea într-un coleg de „Fermă”. Eh, și acum să recunoaștem! E și foarte sexy!”, a spus ea.

De asemenea, Viviana Sposub a fost întrebată dacă ea și George Burcea formează oficial un cuplu.

„S-a scris mult și, cu siguranță, se va mai scrie. De ce? Se poate vedea cu ochiul liber! Legătura dintre noi este una atât de frumoasă și sinceră, iar oamenii care privesc emisiunea simt asta. Primesc o grămadă de mesaje de la persoane care se bucură pentru povestea noastră și care au nenumărate curiozități despre cum evoluează lucrurile între noi. Eu pot să spun doar că ne bucurăm din plin de conexiunea asta atât de faină și lăsăm lucrurile să vină natural, așa cum s-a întâmplat și până acum”, a recunoscut ea.

„Nu am locuit niciodată cu un bărbat și mă sperie de mor gândul ăsta! Deși am avut relații serioase, am amânat acest moment până când nu a mai fost necesar. Până nu de mult, am locuit cu două prietene foarte bune și ne-am bucurat de viața de studente. Chiar înainte de „Ferma” m-am mutat singură, așa că vreau să mă bucur de etapa asta. Eu cu mine sunt cel mai bine, dar nu mă supăr dacă mai primesc și o vizită din când în când”, a subliniat Sposub.