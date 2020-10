„Pentru mine, Viviana este un punct de sprijin moral pe care l-am găsit în Ferma, un suflet cald și omul potrivit la momentul potrivit. Este prima oară când o întâlnesc pe Viviana, iar energia ei a făcut ca noi să ne apropiem. Sunt sigur că ambii avem de învățat o lecție din această experiență.

Pentru a descoperi aceste lucruri este nevoie de timp, așa că vorbim după 1 an. Deocamdată nu doresc să fac n comparații, ci să mă bucur atât de ea, cât și de această competiție extraordinară în care am avut norocul să intru”, a declarat George Burcea pentru ciao.ro

George Burcea a spus că își vede fetele în fiecare weekend

Conform celor spuse de actor, acesta își vede fetele în fiecare weekend chiar dacă nu comunică acest lucru în mod public de fiecare dată când o face. „Este o treabă a mea și o voi ține personală”, a relatat el.

„Având în vedere că din februarie și până în septembrie eu nu am dat nicio declarație presei cu privire la noi, am considerat că e timpul nu să atac, așa cum presa a relatat, ci să-mi spun punctul de vedere. Greșit-am oare că am făcut acest lucru? Problemele mele cu ea le vom rezolva doar noi, chiar dacă mai scapă și în presă anumite lucruri.

Fetele mi le văd în fiecare weekend, iar de luni până vineri îmi fac activitățile mele profesionale. Nu voi sta de fiecare dată când merg la ele să anunț public faptul că sunt la fetițe. Este o treabă a mea și o voi ține personală”, a explicat Burcea.

Decizia luată de cei doi

Din păcate, cei doi au primit o veste nefericită care nu a reușit, totuși, să le fure din optimism: au fost declarați pozitivi cu noul virus – COVID-19. Aceștia au făcut, în exclusivitate, la Vorbește Lumea, o serie de declarații despre cum se simt și ce simptome au avut.

Prima parte a discuției s-a concentrat pe cum au descoperit infectarea cu noul virus. În acest sens, George a declarat: ”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic.” Viviana a recunoscut că nu a stat pe gânduri și s-a testat rapid: ”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile.”

Cei doi au lămurit și discuțiile cu privire la mutarea lor în aceeași casă: ”Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George. Iar Viviana a completat: ”Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat!”

Despre toate discuțiile care au apărut cu privire la relația lor, George a ales să vadă partea optimistă a paharului: ”Noi credem că toată lumea ne iubește”, iar Viviana a admis că mama ei este cea care citește toate materialele care apar: ”Ne ține mama la curent. Mama e fericită că eu sunt fericită și, cu siguranță, îl apreciază foarte mult pe George.”