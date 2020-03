”Repet îndemnul la calm la responsabilitate individuala, fiecare poate, printr-o conduita adecvata, sa contribuie la reducerea riscului de contaminare cu acest virus si la menținerea sub control a nr de cazuri care apar. De asemena, le mulțumesc tuturor care au respectat ce i am rugat (să nu vina dacă n-au un motiv serios în țară). Suntem mobilizați la maximum. Fac un apel la ceilalți lideri politici: acest subiect vizează sănătatea și viata oamenilor. Nu pot fi de acord sa se facă jocuri politice pe seama coronavirusului. Din astfel de atitudini nu exista decât riscul de a se crea o percepție incorecta a tuturor fenomenelor legate de coronavirus .”, a încheiat acesta.

”Noi am primit oferta. Suntem în discuții. În cursul nopții, a dispărut cantitatea. Este foarte greu să găsești stocuri. Așteptam să vedem cât putem să luam din stocul respectiv”, a declarat Raed Arafat în legătură cu dezinfectanții necesari care trebuiau să ajungă în România.

”A apărut o interdicție de export. În cursul zilei de mâine vom obține acordul și le vom primi în trei tranșe. Avem soluții pentru substanțe dezinfectate. Am avut un plan de achiziții care este în curs de realizare. Va trebui să fim în căutarea unor oferte. Este o perioada extrem de dificila în care trebuie să căutam în toată lumea. Am implicat agenții diplomatici și am intrat pe toate canalele posibile ca sa semnam contracte de furnizare.” a mai spus Ludovic Orban.

”Persoanele care declară în fals vor suporta consecințele penale. Noi putem consulta datele obținute cu cele deținute de poliția italiană, mai ales în cazul celor despre care considerăm că nu au fost total cinstiți (…) Aici nu este 100%! Sunt unii care nu vor să spună că vin din Italia, alții care folosesc rute ocolitoare. Practic, va trebui să ne concentrăm eforturile pe mașinile personale pentru că aici va fi creșterea foarte mare de sosiri. Noi încercăm să ținem fenomenul sub control prin toate mijloacele. Față de alte țări, progresia la noi nu este atît de crescută. Am văzut în alte țări faptul că de la un număr mic s-a ajuns foarte rapid la un număr mare de cetățeni infectați.”, a spus Ludovic Orban.