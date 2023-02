Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că duminică a intrat în vigoare un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Acesta se referă la interdicția importului de produse petroliere, în principal, motorină. Ministrul a precizat că nu există motive de îngrijorare pentru români.

Ministrul Energiei a precizat că s-a consultat cu marii importatori de carburanți.

„Da, România este o țară care importă motorină. Nu, nu există motive de îngrijorare. Am purtat discuții cu toți marii importatori de pe piață și concluzia este că fiecare și-a diversificat sursele de aprovizionare, astfel încât să nu existe sincope în aprovizionare. Veți vedea că, la fel cum am depășit cu bine embargoul asupra țițeiului rusesc care a început pe 5 decembrie 2022, vom depăși cu bine și embargoul asupra motorinei rusești”, a anunțat ministrul Popescu, pe Facebook.

Ministrul Energiei mai spune că România are destule rezerve de gaz pentru a trece iarna.

„În plus, în contextul discuțiilor despre un vârf al temperaturilor reci care va afecta România, vreau să știți că țara noastră nu are nicio problemă în asigurarea cu gaze naturale pentru sezonul rece. Avem gaze în depozite și vom depăși fără probleme eventualele vârfuri de consum generate de temperaturi negative. România are astăzi în depozite 1.866.300.000 metri cubi de gaze naturale. Mai mult cu aproape 780 de milioane de metri cubi de gaze decât aveam în perioada similară a anului trecut. În plus, față de importurile care se realizează în prezent, mai avem posibilitatea de a importa un volum adițional de 300 de milioane de metri cubi de gaz azer, posibilitate pe care o putem folosi oricând ar fi nevoie”, a precizat Popescu.

Ministrul estimează că la finalul iernii, România va mai avea gaze în depozite. Pentru iarna următoare România avea la dispoziție 1 miliard de metri cubi de gaz din Republica Azerbaidjan, potrivit contractului semnat zilele acestea.

Plafonarea prețurilor a afectat veniturile de export ale Rusiei

Plafonarea prețurilor petrolului rusesc a afectat probabil veniturile Moscovei din exporturile de petrol și gaze cu aproape 30% în ianuarie, sau aproximativ 8 miliarde de dolari, față de perioada din urmă cu un an, a declarat duminică șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol.

Conform Reuters, el a spus că sporirea cererii globale de petrol în acest an va veni din partea Chinei și că acest lucru ar putea necesita ca țările OPEC+ să își revizuiască politicile de producție.

„Și acum, anul acesta, economia chineză își revine. …acest lucru pune presiune în sus pe cerere”, a spus el referindu-se la cererea „explozivă” de combustibil pentru avioane în China.