Împreună cu Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost finalizată Ordonanţa RePower, prin care absolut toate investițiile nefinalizate ale Hidroelectria vor fi aprobate, vor trece într-un proces de autorizare și vor fi cofinanțate prin programul Repower EU al Uniunii Europene.

Avem nevoie să finalizăm investiţiile, avem nevoie de energie hidro şi vorbim de peste 300 megawati care stau nefolosiți din diverse motive. Profit de această ocazie ca să vă spun că Ordonanţa va intra săptămîna viioare pe circuitul de avizare la ministere şi va fi aprobată în curând în Guvern.

Urez mult succes în continuare colectivului de salariaţi de la Centrala Lotru-Ciunget şi sper să sărbătorim mulţi ani de aici înainte! La mulţi ani!”, a scris, vineri, Virgil Popescu pe contul său de Facebook.

Acesta a explicat, totodată, că s-a discutat într-un grup de lucru cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Apele Române şi cu toţi factorii implicaţi despre hidrocentralele oprite din diverse motive.

„S-a găsit soluţia juridică pentru această nouă ordonanţă, am finalizat-o, săptămâna viitoare este în circuitul de avizare şi o vom adapta în Guvern. Este o ordonanţă foarte amplă şi toate aceste investiţii se discută în momentul de faţă de către domnul ministru Boloş (ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş n.r) la nivelul Comisiei Europene, să fie introduse în capitolul de Repower-EU din PNRR, să avem şi cofinanţare pentru ele. Deci le vom face, suntem hotărâţi să le facem şi le vom facem. Inclusiv centrala de la Islaz, ultima centrală de pe Olt, care închide practic râul Olt”, a adăugat ministrul Energiei, potrivit Agerpres.